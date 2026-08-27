Kész, ennyi volt a déli strandoknak? Elképesztő helyekre özönlenek a turisták jövő nyáron

Az éghajlatváltozás alapjaiban rajzolja át Európa nyári turisztikai térképét, a déli országok elviselhetetlen hőhullámai és erdőtüzei miatt ugyanis egyre több nyaraló keres menedéket északon. Skócia, Skandinávia és a többi észak-európai úticél az úgynevezett "coolcation" – vagyis a hűvösebb klímát kínáló nyaralás – felkapott célpontjaivá váltak.

Az Európai Utazási Bizottság (ETC) friss adatai szerint Észak-Európa – beleértve Dániát, Finnországot, Izlandot, Írországot, Norvégiát, Svédországot és az Egyesült Királyságot – idén április és június között 10 százalékkal több turistát fogadott, mint a tavalyi év azonos időszakában, ezzel pedig az összes európai régiót felülmúlta. A Trip.com utazási portál adatai alapján a hűvösebb úticélok iránti keresés 74 százalékkal ugrott meg az év első négy hónapjában az előző évhez képest, míg az Awaze európai szálláskereső csoportnál a hőség előli menekülésre utaló, "escape the heat" típusú keresések száma megháromszorozódott, a "coolcation" kifejezésre pedig négyszer annyian kerestek rá. - számolt be a BBC.

A fordulat a skót turizmusban különösen szembeötlő. A Skót Nemzeti Alap adatai szerint a glencoe-i látogatószám idén nyáron 8 százalékkal nőtt az előző évhez képest. Chris Greenwood, a Glasgow Caledonian Egyetem turizmuskutató központjának vezető elemzője szerint a tehetős brit családok körében "hatalmas váltás" zajlik, egyre többen cserélik ugyanis le Toszkánát a skót Felföldre. Greenwood arra is rámutatott, hogy Skócia 2026-ban tudatosan váltott marketingstratégiát, és a korábbi "zord, vad táj" imázsa helyett a "mérsékelt, kellemes éghajlat" üzenetét kezdte kommunikálni.

A jelenség nem kizárólag skót sajátosság. A holland Hága a New York Times cikke nyomán lett a "coolcation" egyik emblematikus célpontja a maga 10 kilométeres tengerpartjával, strandbárjaival és kerékpáros útvonalaival. A népszerűség ugyanakkor már a kapacitások túlterhelődésével fenyeget, a hágai Kijkduin negyedben a nyár folyamán időnként le kellett zárni az utcákat a belga, német és holland rendszámú autók okozta torlódások miatt. A közeli Zandvoort lakosai egyenesen hamis terelőtáblákat állítottak ki, hogy elriasszák a turistákat.

Hasonló kapacitási problémák jelentkeznek a skót Felföldön is. A Glencoe-völgy parkolói megtelnek, a Skye-szigeti Fairy Pools és az edinburgh-i Royal Mile – Greenwood szavaival – "saját vírusszerű népszerűségük áldozatává" váltak. Edinburgh augusztusban elsőként vezetett be idegenforgalmi adót az Egyesült Királyságban, így a szállodai szobák árára 5 százalékos illetéket vetnek ki, amiből évente akár 50 millió fontos bevételre is szert tehetnek. A befolyó összeget a városi szolgáltatások fejlesztésére és a tömegturizmus hatásainak kezelésére fordítják.

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A megnövekedett érdeklődés kezelésére Glencoe-ban is lépéseket tettek, bővítették a parkolókapacitást, 5 kilométeres kerékpárutat építenek, valamint tervezik egy P+R rendszer és ingázó buszjáratok bevezetését a hegyvonulatok között. Ugyanakkor Skóciát sem kíméli a szárazabb időjárás, júliusban erdőtüzek pusztítottak a Cairngorms Nemzeti Parkban és az edinburgh-i Arthur's Seat dombnál, míg a glencoe-i síközpont a megbízhatatlan téli hóviszonyok miatt már átállt a hegyi kerékpározásra, így a felvonó ma elsősorban bringásokat szállít a lejtő tetejére.