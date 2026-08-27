2026. augusztus 27. csütörtök Gáspár
29 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Shetlandi juhok a szikla peremén, Hermaness Nemzeti Természetvédelmi Terület, Unst, Shetland-szigetek, Skócia.
Utazás

Kész, ennyi volt a déli strandoknak? Elképesztő helyekre özönlenek a turisták jövő nyáron

Pénzcentrum
2026. augusztus 27. 14:44

Az éghajlatváltozás alapjaiban rajzolja át Európa nyári turisztikai térképét, a déli országok elviselhetetlen hőhullámai és erdőtüzei miatt ugyanis egyre több nyaraló keres menedéket északon. Skócia, Skandinávia és a többi észak-európai úticél az úgynevezett "coolcation" – vagyis a hűvösebb klímát kínáló nyaralás – felkapott célpontjaivá váltak.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Európai Utazási Bizottság (ETC) friss adatai szerint Észak-Európa – beleértve Dániát, Finnországot, Izlandot, Írországot, Norvégiát, Svédországot és az Egyesült Királyságot – idén április és június között 10 százalékkal több turistát fogadott, mint a tavalyi év azonos időszakában, ezzel pedig az összes európai régiót felülmúlta. A Trip.com utazási portál adatai alapján a hűvösebb úticélok iránti keresés 74 százalékkal ugrott meg az év első négy hónapjában az előző évhez képest, míg az Awaze európai szálláskereső csoportnál a hőség előli menekülésre utaló, "escape the heat" típusú keresések száma megháromszorozódott, a "coolcation" kifejezésre pedig négyszer annyian kerestek rá. - számolt be a BBC.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fordulat a skót turizmusban különösen szembeötlő. A Skót Nemzeti Alap adatai szerint a glencoe-i látogatószám idén nyáron 8 százalékkal nőtt az előző évhez képest. Chris Greenwood, a Glasgow Caledonian Egyetem turizmuskutató központjának vezető elemzője szerint a tehetős brit családok körében "hatalmas váltás" zajlik, egyre többen cserélik ugyanis le Toszkánát a skót Felföldre. Greenwood arra is rámutatott, hogy Skócia 2026-ban tudatosan váltott marketingstratégiát, és a korábbi "zord, vad táj" imázsa helyett a "mérsékelt, kellemes éghajlat" üzenetét kezdte kommunikálni.

Egy csodás, de alulértékelt ország, ahová alig mennek a magyar turisták: mi az oka?
EZ IS ÉRDEKELHET
Egy csodás, de alulértékelt ország, ahová alig mennek a magyar turisták: mi az oka?
Az Egyesült Királyság második legnagyobb országa rengeteg meglepést tartogat az utazónak:

A jelenség nem kizárólag skót sajátosság. A holland Hága a New York Times cikke nyomán lett a "coolcation" egyik emblematikus célpontja a maga 10 kilométeres tengerpartjával, strandbárjaival és kerékpáros útvonalaival. A népszerűség ugyanakkor már a kapacitások túlterhelődésével fenyeget, a hágai Kijkduin negyedben a nyár folyamán időnként le kellett zárni az utcákat a belga, német és holland rendszámú autók okozta torlódások miatt. A közeli Zandvoort lakosai egyenesen hamis terelőtáblákat állítottak ki, hogy elriasszák a turistákat.

Elég volt a zsúfolt tengerpartokból? Ez a város lehet a magyarok új kedvenc üdülőhelye
EZ IS ÉRDEKELHET
Elég volt a zsúfolt tengerpartokból? Ez a város lehet a magyarok új kedvenc üdülőhelye
A forróság elől menekülve egyre többen választják a lengyel “coolcation” úticélokat.

Hasonló kapacitási problémák jelentkeznek a skót Felföldön is. A Glencoe-völgy parkolói megtelnek, a Skye-szigeti Fairy Pools és az edinburgh-i Royal Mile – Greenwood szavaival – "saját vírusszerű népszerűségük áldozatává" váltak. Edinburgh augusztusban elsőként vezetett be idegenforgalmi adót az Egyesült Királyságban, így a szállodai szobák árára 5 százalékos illetéket vetnek ki, amiből évente akár 50 millió fontos bevételre is szert tehetnek. A befolyó összeget a városi szolgáltatások fejlesztésére és a tömegturizmus hatásainak kezelésére fordítják.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A megnövekedett érdeklődés kezelésére Glencoe-ban is lépéseket tettek, bővítették a parkolókapacitást, 5 kilométeres kerékpárutat építenek, valamint tervezik egy P+R rendszer és ingázó buszjáratok bevezetését a hegyvonulatok között. Ugyanakkor Skóciát sem kíméli a szárazabb időjárás, júliusban erdőtüzek pusztítottak a Cairngorms Nemzeti Parkban és az edinburgh-i Arthur's Seat dombnál, míg a glencoe-i síközpont a megbízhatatlan téli hóviszonyok miatt már átállt a hegyi kerékpározásra, így a felvonó ma elsősorban bringásokat szállít a lejtő tetejére.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #nyaralás #európa #turizmus #időjárás #hőség #klímaváltozás #turisták #erdőtűz #skócia
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:36
15:03
14:44
14:30
14:07
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 27.
Milliós bírság jöhet a 2026-os fűtési szezonban: ezt a hibát nem nézik el a magyar háztulajoknak
2026. augusztus 26.
Elképesztő trükkel palástolják a tanárhiányt az iskolákban: kiderült, kik taníthatják valójában a gyerekeket 2026 őszén
2026. augusztus 27.
Kitálalt a díjnyertes balatoni fagyis: elképesztő, mit művelnek a munkát kereső magyarok
2026. augusztus 27.
Veszélyes láncreakció indult el a világgazdaságban: ezek a tényezők indíthatják el a következő nagy összeomlást 2008 után?
2026. augusztus 27.
Rendkívüli nyugdíjemelést jelentett be Magyar Péter: 2027-től több mint négyszer többet kap majd rengeteg magyar nyugdíjas
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 27. csütörtök
Gáspár
35. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Fordulat jön a magyar időjárásban: szerdán már ezt kapjuk a nyakunkba
2
3 napja
Működik a repülőjegy-trükk: így utaznak idén is potom pénzért az élelmes magyarok
3
5 napja
Felejtsd el a méregdrága utazást: ide menekülnek fillérekért az élelmes magyarok 2026 nyár végén
4
3 napja
Kiadták a riasztást: hirtelen fordul az ország időjárása, ekkor érkeznek a viharok
5
3 napja
Bejelentette Forsthoffer Ágnes: vége a jó világnak a balatoni luxusberuházók számára
PÉNZÜGYI KISOKOS
Limitfigyelés
az a szolgáltatás, ahol olyan csoportos beszedésekre, amelyeknél változó összegek kerülnek terhelésre a számlatulajdonos által megadott értékhatár felett nem teljesíti a banka kifizetést - ilyenkor a számla kifizetése külön útra kerül, de ez nem szünteti meg a beszedést a továbbiakban

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 27. 14:30
Ezen a balatoni településen éli nyugdíjas éveit Csuja Imre: megmutatta csodakertjét, ahol pisztáciát is nevel + Videó
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 27. 12:58
Kitálalt a díjnyertes balatoni fagyis: elképesztő, mit művelnek a munkát kereső magyarok
Agrárszektor  |  2026. augusztus 27. 14:39
Erős szavakkal jellemezte a magyar mezőgazdaságot Bóna Szabolcs