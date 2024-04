Egy csodás, de alulértékelt ország, ahová alig mennek a magyar turisták: mi az oka?

Az Egyesült Királyság második legnagyobb országa rengeteg meglepést tartogat az utazónak: vad, megzabolázatlan természeti szépsége mellett kulturális öröksége is jelentős. Budapestről könnyen elérhető úti cél Skócia, ennek ellenére a magyarok mentális térképére csak ritkán kerül fel. A repjegy igen, a szállás azonban nem olcsó, így érdemes trükközni, ha jó áron hoznánk ki az utazást.

Ha azt mondjuk, hogy Skócia gyöngyszem, akkor ez még enyhe kifejezés, ez egy csodálatos ország, hiszen oly sok mindent kínál: lenyűgöző, felfordulásokkal és drámákkal átszőtt történelmet, hiteltelen természeti szépségeket. Nem is csoda, hogy többször is elnyerte A világ legszebb országa címet.

Az odajutást viszonylag olcsón megúszhatjuk hála a fapados járatoknak: a Ryanair már 28 ezer forintért kínál retúr jegyet például májusra, a szállás azonban már húzósabb tétel. Érdemesebb ezért a fővároson kívül foglalni, vonattal vagy bérelt autóval könnyen eljuthatunk bárhová.

A vedéglátóhely árai a Numbeo szerint így alakulnak nagy általánosságban Edinburgh éttermeiben, kávézóiban.

Étkezés olcsó étteremben: 15 font, 6900 forint

Étkezés 2 fő részére, középkategóriás étteremben, három fogás: 72 font, 33 ezer forint

McMeal a McDonaldsban (vagy ezzel egyenértékű kombinált étel): 7,8 font 3590 forint

Helyi sör (0,5 literes csapolt): 5 font 2300 forint

Import sör (0,33 literes üveg): 4,65 font 2140 forint

Cappuccino (normál): 3,4 font 1560 font

Cola/Pepsi (0,33 literes palack) 1,79 font 820 forint

Víz (0,33 literes palack): 1,2 font 550 forint

Bár millió és egy dolog van, amit látni kell Skóciában, most összeszedtük a Top10 legfontosabb látnivalót.

Edinburgh

Skócia fővárosa biztosan elvarázsolja az időseket és a fiatalokat egyaránt. Gazdag történelmével, érdekes városi életével és rengeteg látnivalójával el lehet itt tölteni egy hetet. Csak Edinburghban meglátogathatsz egy várat, egy palotát, vásárolhatsz, túrázhatsz, kirándulhatsz, és úgy ehetsz, mint egy király.

Glasgow

Glasgow a másik vibráló város Skóciában. Hosszú utat járt be ipari gyökerei óta, és ma már inkább eklektikus történelmi, egyetemi hangulatot áraszt. Ez részben annak köszönhető, hogy 11 felsőoktatási intézmény található a városban. Ha Glasgow-ban jársz, mindenképpen vedd fel ezeket a helyeket a kötelező látnivalók listájára: a Glasgow-i katedrálist, a Nekropoliszt, a Glasgow-i Egyetemet és a Glasgow-i Botanikus Kerteket.

St. Andrews

Ez a város sokkal többet kínál, mint a golf. Bár mi lenne menőbb, mint azt mondani, hogy a St. Andrews Linksben golfoztál? Itt található a St. Andrews-i Egyetem is, amely a harmadik legrégebbi egyetem az angol nyelvű világban, és a legrégebbi Skóciában. Érdekesség, hogy a St. Andrews-i West Sands Beach-et használták a Tűzszekerek című film nyitójelenetében.

A Skye-sziget

Egyre többen látogatnak el erre a Skócia északnyugati partjainál fekvő szigetre, és joggal. A pazar táj, a zord zöld hegyek, a vízesések és a csodálatos túrák megérik az utazást. A Skye-ra tett látogatás távol áll a városi élettől. Bár egyre inkább turisztikai célpont, Skye még mindig viszonylag kevéssé kommercializált. Ha túrázni szeretnél, és lehetőséget keresel arra, hogy Skócia természeti szépségében gyönyörködj, akkor mindenképpen írd fel ezt a helyet a listádra.

A Skót-felföld

A Felföldet legegyszerűbben autóval lehet felfedezni, így lehetőséged van arra, hogy 5 percenként megállj, és ámuldozz az előtted elterülő táj felett, és hidd el, meg is fogsz! A Glenfinnan Viadukt és Emlékmű talán az egyik lgkedveltebb hely: történelmet, természeti szépséget és irodalmi érdekességeket is kínál. A viaduktot több filmben is felhasználták, a legemlékezetesebb alakítása a Harry Potter sorozatokban nyújtotta. Ráadásul az emlékmű a Loch Shiel partján áll, lenyűgöző hátteret nyújtva a történelem eme fontos helyszínének, ahol Bonnie Prince Charlie felemelte a zászlót, hogy csapatai Edinburgh ellen vonuljanak, és ezzel kezdetét vette a jakobita felkelés.

Whisky lepárló üzem

Skócia a világ whisky központja, pontosabban Bourbon-ország! 120 lepárlóüzem közül választhatsz, akár az egész utadat a lepárlók meglátogatása köré tervezhetnéd, még talán akkor sem látnád mindet. Nagyon érdekes első kézből látni, hogy honnan származik a whisky, és még érdekesebb megkóstolni a különböző területekről származó nedűket, hisze mindegyik a saját helyére jellemző ízvilággal rendelkezik.

Egy kastély, vagy 2, vagy 3

Az ember akár egész életében Skóciában élhetne, még talán akkor sem látná az országban szétszórtan található összes kastélyt. Ez annak köszönhető, hogy több mint 2000 van belőlük. Ez valójában annyira sok, hogy Skócia képtelen mindet jó állapotban tartani. Ezért van lehetőségünk gyakorlatilag tökéletes állapotban lévő és teljesen romos kastélyok felfedezésére is.

Loch

Lochok, azaz tavak, elszórtan megtalálhatók Skócia-szerte. Ha a Wikipédiának igaza van, legalább 31 460 található ebben a kis országban! Miaaaat?!?!! Sok tó meglehetősen nagy, és mindegyik gyönyörű. A Loch Ness természetesen a legikonikusabb. Még egy Nessie Múzeumba is elmehetsz, ha erre a tóra esel. De a Loch Fyne, és a Loch Lomond is megéri az időtöket. Mint Skóciában sok hely, a Lochok is olyan misztikus, békés hangulatot árasztanak, ami egészen különlegessé teszi őket.