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Megszólalt az M3-as busztragédia lengyel sofőrje: drámai üzenetet küldött az áldozatok hozzátartozóinak
Együttérzését fejezte ki az M3-as autópályán történt tragikus buszbaleset áldozatainak és hozzátartozóiknak a lengyel turistabusz sofőrje. A férfi ügyvédjén keresztül üzente, hogy tisztában van a történtek súlyával és a baleset következményeivel.
Gerván Dániel, a sofőr jogi képviselője csütörtök este az MTI-nek azt írta, védence tudja, hogy az áldozatok elvesztését és a hozzátartozók fájdalmát semmilyen szó nem enyhítheti. A sofőrt rendkívül megviselték a történtek. Az ügyvéd közlése szerint a baleset feldolgozásában szakemberek segítségét is igénybe veszi.
Az ügyvéd hangsúlyozta, hogy az eljárás még nagyon korai szakaszban tart. A nyomozás érdekeire tekintettel egyelőre nem közölnek további részleteket a balesetről. „A család további információkat a jövőben a jogi képviselőjükön keresztül oszt meg a nyilvánossággal” - közölte Gerván Dániel.
A tragikus baleset augusztus 16-án hajnalban történt az M3-as autópályán. A lengyel zarándokokat szállító autóbusz az oldalára borult. A járművön összesen 59 ember utazott, közülük 12-en életüket vesztették, többen pedig súlyosan megsérültek.
A sérülteket több magyarországi kórházba, Miskolcra, Debrecenbe, Nyíregyházára és Egerbe szállították. A busz sofőrje ellen halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indult büntetőeljárás. A bíróság kedden döntött a férfi letartóztatásáról. A baleset körülményeit jelenleg is vizsgálják, ezért egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal megállapítani, pontosan mi vezetett a tragédiához.
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Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
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