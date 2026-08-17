Augusztus 15-től Palotai Zsolt Gábor tűzoltó ezredes vette át a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetését.
Évekig tartó harc várhat az M3-ason felborult lengyel busz utasaira: még a milliárdos biztosítás sem fizet mindent?
Még a milliárdos felelősségbiztosítási keret is kevés lehet egy tömegbaleset következményeinek a fedezetére – mutat rá egy kevéssé ismert biztosítási kockázatra az egyik hazaibiztosítási alkuszcég a lengyel busz sajnálatos tragédiája kapcsán. Csoportos utazáskor alapvető tévedés és kockázatos félreértés kizárólag a szolgáltató felelősségbiztosítására hagyatkozni, mert egy súlyos baleset után gyorsan kiderülhet, az elsőre impozáns méretűnek tűnő anyagi fedezetből sem lehet minden kárt megtéríteni.
Akár évekig is eltarthat, mire egy, az M3-as autópályán történt buszbalesethez hasonló tömegszerencsétlenség biztosítási ügye is lezajlik. Akkor sem biztos, hogy minden sérült megkapja azt a kárpótlást, ami a felépüléshez szükséges költségeket – rehabilitációs kezelések, munkából való átmeneti vagy végleges kiesés, esetleg a szükséges gyógyászati eszközök vásárlása stb. – fedezi – olvasható a CLB biztosítási alkuszcég közleményében.
Sokan megelégednek azzal, ha a szolgáltató társaságnak, amelyikkel éppen csoportos útra készülnek, tekintélyes felelősségbiztosítása van, ezért nem is gondolnak saját utasbiztosításra is – mondja tapasztalatok alapján Németh Péter. A cég kommunikációs igazgatója a napokban történt szörnyű busztragédia kapcsán megjegyzi, a lengyel utaztató cégnek elismerésre méltóan komoly, két és félmilliárdos felelősségbiztosítása van, ez mégis kevés lehet a teljes kártérítésre még akkor is, ha ez elsőre szinte hihetetlennek tűnik.
De gondoljunk csak bele: többen meghaltak, s azok a túlélők, akik megsérültek – sokan sajnos nagyon súlyosan -, nem sokra mennek majd egy valamikori egyszeri összeggel, hiszen az orvosi kezelések, a rehabilitációs folyamat, a munkából való kiesés miatti keresetcsökkenés, esetleg tartós munkaképtelenség utáni megélhetés és még sok járulékos kiadás végösszegére egyáltalán nem biztos, hogy futja a buszra kötött felelősségbiztosításból. Főleg nem minden sérültére és nem mindenre. Arról nem is beszélve, hogy évek telhetnek el, mire az ügy biztosítási részére is pont kerül, s az utolsó fillér is a sérült számlájára kerül.
Nem kellemes egy ilyen tragédia kapcsán felemlegetni a saját utasbiztosítás fontosságát, de ez az eset rávilágított egy kockázatos résre, amely a csoportos utaztatásban tátong
– jelentette ki Németh. A cég tapasztalatai szerint a legjobban szervezett csoportos útnak sem szabad nekivágni saját, azonnali kártérítést nyújtó utasbiztosítás nélkül. Eddig erről nem sokat beszéltek a szakmában, de sajnos most látjuk, muszáj erre is figyelni.
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Egy megfelelő utasbiztosítás a szerződés feltételeitől függően baleseti térítést, a külföldi orvosi ellátás, a hazaszállítás és számos további költséget is fedezhet, miközben assistance-szolgáltatáson keresztül szükség szerint folyamatos kapcsolatot is garantál. Súlyos baleset esetén ezek a szolgáltatások nem feltétlenül helyettesítik, hanem kiegészíthetik egymást a károkozó felelősségbiztosításából járó kártérítéssel. Németh Péter szerint az elmúlt évek eseményei egyre inkább átírják az utasbiztosítás jelentését is. Korábban azt gondoltuk, arra az esetre, ha eltörik a lábunk külföldön vagy ellopják a bőröndünket, jó, ha van biztosítás, ami fedezi az orvosi költségeket és az esetleg ellopott értékeinket. Ma ennél jóval többről van szó – szögezte le a CLB szakértője.
Egy utazás során közlekedési baleset, természeti katasztrófa, járattörlés, kényszerű hazatérés vagy akár egy tömeges tragédia olyan helyzetet teremthet, amelyet egy család önállóan már nagyon nehezen tud kezelni. Az utasbiztosítás mára nem egyszerűen egy plusz szolgáltatás, hanem az utazás biztonsági rendszerének egyik önálló eleme – hangsúlyozta a cég szakértője.
Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
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