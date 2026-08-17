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Biztosítás

Fordulat a brutális M3-ason történt buszbaleset kapcsán: megszólalt a rendőrség

MTI
2026. augusztus 17. 14:32

Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett busz vezetője ellen - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rendőrfőkapitányság sajtóreferense hétfőn.

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Varga Rudolf elmondta, a sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság.

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Lengyel zarándokokat szállító busz balesetezett vasárnap hajnalban az M3-as autópályán.

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A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt.
Címlapkép: Getty Images
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