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57 ezer idős magyar kapott most nagy haladékot a kormánytól: év végéig még van idejük túlesni ezen - utána már egyáltalán nem használható a régi típusú személyi igazolvány

Pénzcentrum/MTI
2026. augusztus 12. 09:14

Az Országgyűlés döntése nyomán bizonyos ügyeket év végéig még el lehet intézni a régi, könyv formátumú személyi igazolványokkal, amelyek cseréje tovább folytatódik - közölte a Belügyminisztérium kedden. A szaktárca tájékoztatása szerint a régi igazolvány használható lesz még a Magyar Államkincstár nyugellátásai, nyugdíjszerű ellátásai, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátásainak átvételére, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése esetén és anyakönyvi eljárásokhoz.

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A minisztérium emlékeztetett arra, hogy 2026. augusztus 3-tól ezek a fajta igazolványok érvényüket vesztették, mivel nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimumszabályoknak. Az első, júniusi felhívás óta több mint 100 ezer ember élt a lehetőséggel és cserélte le a régi típusú okmányát, így jelenleg még 57 ezer ilyen igazolvány maradt a lakosságnál - írja az MTI.

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A Belügyminisztérium továbbra is kéri az érintetteket, hogy gondoskodjanak az új igazolvány igényléséről, amit bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül is megtehetnek. A hetvenedik életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes - hívta fel a figyelmet a szaktárca.

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Nem csak személyivel igazolhatod magad

Magyarországon az érvényes jogosítvány és az érvényes útlevél is alkalmas a személyazonosság igazolására, tehát önmagában az, hogy a személyi igazolvány lejárt (vagy érvénytelenné vált), nem jelenti azt, hogy minden ügyintézés ellehetetlenül. Az érvényes kártyaformátumú vezetői engedélyt és az útlevelet is a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványként tartják nyilván. Ez a két okmány is alkalmas:

  • személyazonosság igazolására
  • kormányablakos ügyintézésre
  • banki ügyintézésre (a legtöbb esetben)
  • postai ügyintézésre, küldeményátvételre
  • közjegyzőnél személyazonosításra
  • szerződéskötéskor személyazonosításra
  • gépjármű-ügyintézésre
  • jogosítvánnyal kapcsolatos ügyek intézésére

Ezen felül az útlevél értelemszerűen külföldi utazás esetén is alkalmas ügyintézésre, személyazonosság bizonyítására, állampolgárság igazolására. A lakcímigazolásra viszont sem a vezetői engedély, sem az útlevél nem alkalmas. 

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Azt is érdemes tudni, hogy nem köteles minden szolgáltató ugyanúgy kezelni, elfogadni az okmányokat. Egy bankban másként is eljárhatnak, mint a kormányablakban, vagy akár a gázszolgáltatónál. Akinek tehát lejárt a személyije, vagy ellopták azt, esetleg már érvénytelen; az vezetői engedély vagy útlevél birtokában nem marad okmány nélkül. Viszont azt tudni kell, hogy nem minden helyzetben feleltethető meg a személyi igazolvány egy az egyben a másik két típusú okmánynak. 
Címlapkép: Getty Images
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