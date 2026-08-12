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57 ezer idős magyar kapott most nagy haladékot a kormánytól: év végéig még van idejük túlesni ezen - utána már egyáltalán nem használható a régi típusú személyi igazolvány
Az Országgyűlés döntése nyomán bizonyos ügyeket év végéig még el lehet intézni a régi, könyv formátumú személyi igazolványokkal, amelyek cseréje tovább folytatódik - közölte a Belügyminisztérium kedden. A szaktárca tájékoztatása szerint a régi igazolvány használható lesz még a Magyar Államkincstár nyugellátásai, nyugdíjszerű ellátásai, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátásainak átvételére, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése esetén és anyakönyvi eljárásokhoz.
A minisztérium emlékeztetett arra, hogy 2026. augusztus 3-tól ezek a fajta igazolványok érvényüket vesztették, mivel nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimumszabályoknak. Az első, júniusi felhívás óta több mint 100 ezer ember élt a lehetőséggel és cserélte le a régi típusú okmányát, így jelenleg még 57 ezer ilyen igazolvány maradt a lakosságnál - írja az MTI.
A Belügyminisztérium továbbra is kéri az érintetteket, hogy gondoskodjanak az új igazolvány igényléséről, amit bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül is megtehetnek. A hetvenedik életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes - hívta fel a figyelmet a szaktárca.
Nem csak személyivel igazolhatod magad
Magyarországon az érvényes jogosítvány és az érvényes útlevél is alkalmas a személyazonosság igazolására, tehát önmagában az, hogy a személyi igazolvány lejárt (vagy érvénytelenné vált), nem jelenti azt, hogy minden ügyintézés ellehetetlenül. Az érvényes kártyaformátumú vezetői engedélyt és az útlevelet is a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványként tartják nyilván. Ez a két okmány is alkalmas:
- személyazonosság igazolására
- kormányablakos ügyintézésre
- banki ügyintézésre (a legtöbb esetben)
- postai ügyintézésre, küldeményátvételre
- közjegyzőnél személyazonosításra
- szerződéskötéskor személyazonosításra
- gépjármű-ügyintézésre
- jogosítvánnyal kapcsolatos ügyek intézésére
Ezen felül az útlevél értelemszerűen külföldi utazás esetén is alkalmas ügyintézésre, személyazonosság bizonyítására, állampolgárság igazolására. A lakcímigazolásra viszont sem a vezetői engedély, sem az útlevél nem alkalmas.
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Azt is érdemes tudni, hogy nem köteles minden szolgáltató ugyanúgy kezelni, elfogadni az okmányokat. Egy bankban másként is eljárhatnak, mint a kormányablakban, vagy akár a gázszolgáltatónál. Akinek tehát lejárt a személyije, vagy ellopták azt, esetleg már érvénytelen; az vezetői engedély vagy útlevél birtokában nem marad okmány nélkül. Viszont azt tudni kell, hogy nem minden helyzetben feleltethető meg a személyi igazolvány egy az egyben a másik két típusú okmánynak.
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