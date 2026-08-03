Eldobták az agyukat a meteorológusok: még Magyarország leghűvösebb pontján is elképesztő forróság uralkodott

Új fővárosi melegrekord született hétfőn, miközben az országos napi hőmérsékleti csúcsot is beállították három településen. A HungaroMet előzetes adatai szerint Újpesten 39,6, Dabason, Kisszálláson és Soltvadkerten pedig 40,1 Celsius-fokot mértek.

Rendkívüli hőség uralta az ország időjárását hétfőn. A HungaroMet Nonprofit Zrt. előzetes adatai szerint megdőlt a budapesti napi melegrekord, miközben az országos napi csúcsértéket három mérőállomáson is beállították.

A fővárosban Újpesten mérték a legmagasabb hőmérsékletet, ahol 39,6 Celsius-fokig emelkedett a hőmérő higanyszála. Ez 0,9 fokkal haladta meg a korábbi budapesti napi rekordot, amelyet 2017-ben szintén Újpesten regisztráltak 38,7 Celsius-fokkal.

Az ország más részein ennél is melegebb volt. Dabason, Kisszálláson és Soltvadkerten egyaránt 40,1 Celsius-fokot mértek. Ezzel beállt az országos napi melegrekord, amelyet korábban 2017-ben Békéssámsonban jegyeztek fel.

A meteorológiai szolgálat szerint a hőség országos méretét jól mutatja, hogy a napi maximum-hőmérsékletek átlaga megközelítette a 37,7 Celsius-fokot.

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A forróság a magasabban fekvő területeket sem kímélte. Az ország leghűvösebb pontja ezúttal Kékestető volt, ahol is 29,9 Celsius-fokig emelkedett a hőmérséklet. Ez azt jelenti, hogy még Magyarország legmagasabb pontján is csaknem elérte a 30 fokot a nappali csúcshőmérséklet.

Címlapkép: MTI/Purger Tamás



