Könyörtelen vérszívók támadnak Magyarországon: fényes nappal is lesben állnak - indul az irtás

A hőség nem feltétlenül jelent több szúnyogot: az aszály miatt az ország számos részén visszaszorultak a honos fajok. Az inváziós ázsiai tigrisszúnyog azonban jól tűri a forróságot, és akár egy vödörben vagy eldugult ereszcsatornában összegyűlt vízben is képes elszaporodni - hívta fel a figyelmet a Katasztrófavédelem hétfőn.

A kánikulai időjárás a szúnyogok aktivitására is hatást gyakorol. A honos fajok egyedei kisebb számban vannak jelen, a legtöbb régióban ugyanis nincsenek jelentős lárvatenyészőhelyek. Folyóink rekord alacsony vízszintje miatt a tipikus vízparti élőhelyek teljesen szárazok, így ezeken a területeken is kevesebb szúnyoggal lehet találkozni.

Néhány állandó víz, így a változó vízállású Tisza-tó, valamint folyóholtág még alacsony vízállás mellett is alkalmas hely a csípőszúnyoglárvák fejlődésére. Ezek mellett a kertvárosias területeken érzékelhető jelentősebb szúnyogártalom, elsősorban az inváziós fajok, elsősorban az ázsiai tigrisszúnyog okoz problémát.

Ezek a szúnyogok a ház körüli apróbb vízmegállásokban, például eldugult ereszcsatornában, vödrökben, gyermekjátékokban összegyűlt vízben is képesek kifejlődni, ezért az aszályos időjárás ellenére folyamatosan terjednek. Meleg égövi eredetük miatt még a mostani hőséget is jól bírják, a reggeli órákban és napnyugta környékén a legaktívabbak, de árnyékos helyeken akár nappal is érzékelhető a jelenlétük.

A következő napokban nyolc megye negyvenhárom településén lesznek kezelések. Békés és Csongrád-Csanád vármegye több kisebb holtágában légi biológiai lárvagyérítést végeznek a szakemberek, továbbá néhány Baranya, Csongrád-Csanád, Fejér és Somogy megyei településen földi kémiai eljárással védekeznek a kifejlett szúnyogok ellen. A Tisza-tónál szintén szükség van szúnyogok számát csökkentő beavatkozásra. Itt érhető el a szúnyoggyérítés aktuális heti programja.

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Az inváziós szúnyogfajok visszaszorítása és terjedésük megakadályozása érdekében célszerű felszámolni a ház körül pangó vizeket, valamint szúnyoghálóval lefedni az esővízgyűjtőket. Minél többen tesznek a saját lakókörnyezetükben lévő tenyészőhelyek felszámolásáért, annál elfogadhatóbb marad a szúnyogártalom mértéke, és kevesebb gyérítésre lesz szükség.