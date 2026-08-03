A 40 fokos kánikula ellenére több magyarországi településen is áramszünetre kell számítani 2026. augusztus 3-án.
Könyörtelen vérszívók támadnak Magyarországon: fényes nappal is lesben állnak - indul az irtás
A hőség nem feltétlenül jelent több szúnyogot: az aszály miatt az ország számos részén visszaszorultak a honos fajok. Az inváziós ázsiai tigrisszúnyog azonban jól tűri a forróságot, és akár egy vödörben vagy eldugult ereszcsatornában összegyűlt vízben is képes elszaporodni - hívta fel a figyelmet a Katasztrófavédelem hétfőn.
A kánikulai időjárás a szúnyogok aktivitására is hatást gyakorol. A honos fajok egyedei kisebb számban vannak jelen, a legtöbb régióban ugyanis nincsenek jelentős lárvatenyészőhelyek. Folyóink rekord alacsony vízszintje miatt a tipikus vízparti élőhelyek teljesen szárazok, így ezeken a területeken is kevesebb szúnyoggal lehet találkozni.
Néhány állandó víz, így a változó vízállású Tisza-tó, valamint folyóholtág még alacsony vízállás mellett is alkalmas hely a csípőszúnyoglárvák fejlődésére. Ezek mellett a kertvárosias területeken érzékelhető jelentősebb szúnyogártalom, elsősorban az inváziós fajok, elsősorban az ázsiai tigrisszúnyog okoz problémát.
Ezek a szúnyogok a ház körüli apróbb vízmegállásokban, például eldugult ereszcsatornában, vödrökben, gyermekjátékokban összegyűlt vízben is képesek kifejlődni, ezért az aszályos időjárás ellenére folyamatosan terjednek. Meleg égövi eredetük miatt még a mostani hőséget is jól bírják, a reggeli órákban és napnyugta környékén a legaktívabbak, de árnyékos helyeken akár nappal is érzékelhető a jelenlétük.
A következő napokban nyolc megye negyvenhárom településén lesznek kezelések. Békés és Csongrád-Csanád vármegye több kisebb holtágában légi biológiai lárvagyérítést végeznek a szakemberek, továbbá néhány Baranya, Csongrád-Csanád, Fejér és Somogy megyei településen földi kémiai eljárással védekeznek a kifejlett szúnyogok ellen. A Tisza-tónál szintén szükség van szúnyogok számát csökkentő beavatkozásra. Itt érhető el a szúnyoggyérítés aktuális heti programja.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az inváziós szúnyogfajok visszaszorítása és terjedésük megakadályozása érdekében célszerű felszámolni a ház körül pangó vizeket, valamint szúnyoghálóval lefedni az esővízgyűjtőket. Minél többen tesznek a saját lakókörnyezetükben lévő tenyészőhelyek felszámolásáért, annál elfogadhatóbb marad a szúnyogártalom mértéke, és kevesebb gyérítésre lesz szükség.
A nyár fejedelmi tökfőzeléke, ami egészen más, mint a menzai: erdélyi csomboros, küküllői tojásfasírttal
Nagy kultúrtörténeti mesét azért nem is kerítek köré: amióta világ a világ, és terem a tök, tájegységtől függetlenül annyi háziasszony esküszik a saját módszerére.
Itt az őrült kánikula, csukod az ajtót-ablakot, mégis folyton repked valami? Lehet, hogy molylepkék szaporodtak el – de melyikkel van dolgunk, és hogyan szabadulhatsz meg...
Rendkívüli közleményt adott ki a vízmű: ezen a 14 településen a legszigorúbb vízkorlátozást vezették be
A rekordalacsony Duna-vízállás miatt 14 településen harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el.
A régészek egy kivett tégla mögött fedezték fel a nyílást, majd közel egy hétig bontották, mire feltárult előttük a különös temetkezési hely.
Történelmi pillanatot ünnepelnek a Nyíregyházi Állatparkban: először kelt ki rózsás pelikán az intézményben. A július 4-én született fiókát mindkét szülő gondosan neveli, a kicsi pedig...
Napok óta nem jár a komp Nagymaros és Visegrád között a rendkívül alacsony vízállás miatt. Most munkagépekkel mélyítik a medret a kompkikötőnél, hogy ismét biztonságosan...
A szegedi Kék Csillagban már nem esküvőkre főznek: kínai szakácsok készítik az ételt a BYD dolgozóinak, az egykori bálteremből és más helyiségekből pedig munkásszállás lehet.
Közel húsz éve elsüllyedt kocsit halásztak ki a Dunából a magyar hatóságok: elképesztő, mi mindent hoz felszínre az alacsony vízállás
A mentési munkálatok során a kiérkező búvárok rögzítették az elsüllyedt járművet, amelyet végül a műszaki mentő csörlőjének segítségével vontattak ki a partra.
Pesten ennyiért mit kapsz? Eladó a legendás vidéki étterem: panorámás terasz és lovagi terem is jár hozzá
Ritkán kerül ilyen a piacra: 139 millióért vihető Miskolc egyik rejtett gyöngyszeme, amihez lovagi étterem, titokzatos pince és városi panoráma is jár.
Mikor lesz a Gútai Vásár 2026-ban? Mutatjuk a dátumot, helyszínt, megközelítést és a várható programokat.
Beton.Hofi, ingyenes koncertek, óriásbábok és Isis-fényfestés: ilyen lesz az idei jubileumi Savaria Karnevál
25 éves a Savaria Történelmi Karnevál: augusztus 13. és 16. között új óriásbábokkal, Isis-fényfestéssel és izgalmas programokkal népesül be Szombathely belvárosa.
Most érdemes belevágni az otthoni aszalásba: használd ki a kánikulát, fillérekből elteheted a nyár ízeit
A kánikula nemcsak kihívás, hanem lehetőség is: a nyári gyümölcsökből otthon is készülhet finom aszalvány. Mutatjuk az eszközöket, árakat és tippeket.
A múlt héten - már másodszor - rendelték el a fürdési tilalmat, de pár napon belül ismét megnyitották a strandokat. A nagy hőség, amilyen a...
Nádasdy Ádám irodalmi estje és Vivaldi Négy évszak című művének előadása is várja a közönséget a következő napokban Kecskeméten, az ötnapos Kodály Művészeti Fesztiválon.
Újabb látványos szakaszához érkezett a cseszneki vár felújítása. Miközben az erődítmény több pontján is zajlanak a munkák, a látogatók számára új útvonalat alakítottak ki.
Újabb lendületet kaphat az illegális balatoni stégek felszámolása: a Keszthelyi-öböltől több tóparti önkormányzat is felszólítást kapott közösségi stégek kijelölésére.
Az ipari komplexumot mintegy 12 ezer, zömében olasz hadifogoly építette, a 274 épületből álló telep pedig saját infrastruktúrával működő, szinte önálló városrésszé nőtte ki magát.
Nem csak a komolyzene rajongóinak tartogat programokat az idei pécsi Zeneszüret: a szeptember 15. és 20. között nemzetközi zongoraverseny és utcazenei tehetségkutató is színesíti.
-
Letarolták az európai kiskereskedelmet: már minden második megvásárolt termék ebbe a kategóriába tartozik
A saját márkás termékek népszerűsége töretlen.