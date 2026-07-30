Kész, vége! Beintett a reptér a magyar taxisoknak: ezt is az utasok fogják megfizetni, vagy majd gyalogolhatnak?

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. 2026. augusztus 3-tól megszünteti a budapesti taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetőségét a területén lévő parkolókban - hívta fel a figyelmet a Fővárosi Taxi Egyesület közleményében, és az javasolja, hogy az üzemeltető függessze fel az intézkedést a mindenki számára elfogadható megoldás megtalálásáig.

A tájékoztatás szerint a gyakorlatban az 5 perces ingyenes áthaladási lehetőség megszüntetése azt jelentené, hogy a taxiknak parkolási díjat kellene fizetniük minden utas ki- és beszállás alkalmával. Az egyesület szerint a Budapest Airport Zrt. döntésének következménye lenne, hogy a taxik jelentős része a terminál főépületi bejáratától 1100 méterre lévő taxi parkolóban tudja az utasokat kitenni, felvenni.

A taxis szervezet jelezte az üzemeltetőnek, hogy a módosítás azonnali végrehajtása a szolgáltatási minőség nagy mértékű romlásával fog járni, és erre hivatkozva kérték a döntés végrehajtásának felfüggesztését addig, amíg nem sikerül a felek számára megfelelő megoldást kidolgozni, a halasztástól a Budapest Airport elzárkózott - közölte az egyesület. A közlemény szerint a Fővárosi Taxi Egyesület javasolja a Budapest Airportban 80 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkező kormánynak, hogy szólítsa fel a repülőtér üzemeltetőjét a végrehajtás felfüggesztésére addig, amíg nem történnek meg a megfelelő törvényi, rendeleti és technikai módosítások az átálláshoz.