Hőségriasztás a MÁV-nál: erre készülhetnek az utasok az állomásokon, ezt tanácsolja a közlekedési vállalat indulás előtt

Az országos tisztifőorvos a HungaroMet előrejelzése alapján harmadfokú hőségriasztást rendel el az ország egész területére mától (június 30-tól) augusztus 4-én, kedden éjfélig. A MÁV-csoport vízosztással, párakapukkal készül a harmadfokú hőségriasztásra több helyszínen, egyben felhívja a figyelmet arra, hogy számos vasút- és buszállomásokon ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját.

A hőség okozta rosszullétek elkerülése érdekében kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás, elsősorban víz fogyasztásával – áll az országos tisztifőorvos és a katasztrófavédelem felhívásában. Mint írják: a fokozott verejtékezés miatt folyadék- és elektrolitvesztés alakulhat ki, amely kiszáradáshoz, vérnyomáseséshez, szédüléshez, ájuláshoz, valamint a krónikus betegek állapotának a romlásához vezethet.

A MÁV arra kéri utasait, hogy a rendkívüli időjárásra való tekintettel ne induljanak el elegendő mennyiségű ivóvíz vagy szomjoltó folyadék, újra tölthető kulacs vagy palack nélkül! A MÁV-csoport vízosztással készül a legforróbb napokra, e mellett vízvételi lehetőséget biztosít a nagyobb, forgalmasabb vasút- és autóbuszállomásokon.

Kérik az utasokat, hogy lehetőség szerint tervezzék meg előre utazásukat, a hőségre érzékenyeknek érdemes inkább a kora reggeli vagy esti időszakban utazni, továbbá kerüljék a tűző napon való tartózkodást, és fokozottan figyeljenek egymásra, különösen az idősekre, valamint a kisgyermekkel utazókra.

Vízosztás a vonat- és buszállomásokon

A harmadfokú hőségriasztás ideje alatt, naponta 10 és 17 óra között oszt a MÁV palackozott vizet a budapesti főpályaudvarokon a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál. Vizet osztanak Budapesten a Déli, Keleti és Nyugati pályaudvarokon továbbá a Boráros téri HÉV-állomáson. Vidéken pedig Békéscsabán, Debrecenben, Fonyódon, Győrben és Kecskeméten, a Miskolc-Tiszai pályaudvaron, Nyíregyházán, Pécsett, Siófokon, Szegeden, Székesfehérváron és Szolnokon.

Ugyancsak térítésmentesen osztanak ásványvizet Budapest-Kelenföld, Budapest-Népliget autóbusz-állomosokon és a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbusz-állomásokon, azaz Békéscsaba, Debrecen, Eger, Győr, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Salgótarján, Szeged, Szekszárd, Székesfehérvár, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Veszprém és Zalaegerszeg központi buszállomásokon, 10 és 17 óra között.

Vízvételi lehetőségek

A MÁV-csoport szeretné felhívni a figyelmet, hogy a nagyobb állomásokon ivókutak állnak mindenki rendelkezésre, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját. Saját kulacs használatával a környezetet is kímélhetik utasok. A vízminőségét– a hőhullámokra való tekintettel – a rendszeres, szúrópróbaszerű ellenőrzés mellett idén nyáron külön is bevizsgáltatták.

Országszerte több mint 320 ivóvíz minőségű, működőképes kút érhető el az állomásokon, illetve az utasmosdókban is van lehetőség vízvételre. A nem ivókutakat „Nem ivóvíz” feliratú táblákkal külön jelzik, ezek meglétét rendszeresen ellenőrzik. Az utasokat a megfelelő folyadékpótlás szükségességéről és a MÁV által biztosított lehetőségekről állomásainkon tájékoztatják.

Párakapuk

Párakapuk működnek Budapesten a Déli- és Nyugati pályaudvaron. Vidéken Balatonboglár, Balatonlelle, Balatonszentgyörgy, Békéscsaba, Debrecen, Dombóvár, Eger, Fonyód, Füzesabony, Kaposvár, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Miskolc-Tiszai, Nyíregyháza, Pécs, Siófok, Szeged, Szekszárd, Szerencs és Záhony vasútállomásokon.

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Budapesten Népliget és Kelenföld autóbusz-állomásokon, vidéken Békéscsaba, Bonyhád, Debrecen, Dombóvár, Eger, Győr, Miskolc, Paks, Pécs, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd és Tamási buszállomásokon üzemeltetnek párakaput.

Utazás a Balatonhoz

A tartós, extrém hőség az emberi szervezeten kívül vasúti pályát és a járműveket is próbára teszi. Ha biztosan a legkellemesebb hőmérsékleten szeretnének utazni a Balatonhoz, érdemes a legkorszerűbb járműveket keresni a menetrendben. Válasszák a megbízhatóbb, nagy teljesítményű klímaberendezéssel felszerelt motorvonatokat: a déli parton a Balaton IC-ket, Tópart Expressz és Déli -> Parti InterRégiókat, az északi partra a Kék Hullám InterCityt és a Katica InterRégiót.

Kérik az utasokat, hogy a lehetőségekhez képest mindenképp a klímás járatokat válasszák.

Néhány praktikus tanács az utazáshoz hőség idején:

Töltsék fel a kulacsokat indulás előtt, és mindig legyen kéznél elegendő ivóvíz. A forgalmasabb állomásokon a MÁV-csoport is oszt ásványvizet.

Keressék a menetrendben a klímás vonatokat, buszokat, amelyek stabilabb és erősebb hűtéssel biztosítják a komfortos utazást, a MÁVPlusz applikációban erre külön szűrővel lehet keresni.

Vegyék meg a jegyüket a MÁVPlusz applikációban, így elkerülhető a sorban állás a fülledt állomásokon és 15%-al kedvezményesebb is a jegy ár.

A Balatonhoz – ha tehetik – induljanak útra már csütörtök vagy péntek kora délelőtt, mert a péntek délutáni és szombat reggeli csúcsidőben garantált a teltház.

Peronszektorálás segíti az eligazodást már 41 balatoni állomáson, valamint Székesfehérváron és Kelenföldön. Így a peronon várakozók pontosan tudhatják, hova érkezik a kerékpárszállító vagy az első osztályú kocsi.

A főszezoni járatokról minden fontos információ, térképes segítség egy helyen elérhető a MÁV-csoport honlapján.

A hőséghelyzettel kapcsolatos aktuális információk, valamint az időjárás okozta esetleges menetrendi változások folyamatosan frissülnek a MÁVINFORM hivatalos felületein.