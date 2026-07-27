Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 27.)

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Névnap

Olga, Liliána

Friss hírek

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USD: 315.36 Ft



Befektetés, tőzsde

Hatoslottó A sorsolás dátuma: 2026. július 23.

A Hatoslottó nyerőszámai a 30. héten emelkedő számsorrendben a következők:

3, 4, 11, 20, 39, 41

Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 10 db

4-es találat: 877 db

3-as találat: 15552 db



OTP: 45380 Ft

MOL: 4474 Ft

RICHTER: 11630 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.07.28: Gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki keleten. Az északnyugati szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 10, 19, délután 25, 32 fok valószínű.

2026.07.29: Nagyrészt derült időre van kilátás csapadék nélkül. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10, 19, délután 28, 34 fok között valószínű.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Meleg jellegű fronthatás várható: többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható. (2026.07.26)

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