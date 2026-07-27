Az északnyugati szelet sokfelé erős, a zivatarok környezetében pedig akár viharos széllökések kísérhetik.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 27.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. július 27., hétfő.
Névnap
Olga, Liliána
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Országos középtávú előrejelzés
2026.07.28: Gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki keleten. Az északnyugati szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 10, 19, délután 25, 32 fok valószínű.
2026.07.29: Nagyrészt derült időre van kilátás csapadék nélkül. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10, 19, délután 28, 34 fok között valószínű.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
Meleg jellegű fronthatás várható: többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható. (2026.07.26)
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A nemzetközi forgalomban is jelentős változásokra kell számítani.
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