Drámai helyzet a Dunán: újabb korlátozó lépésre kényszerült a Paksi Atomerőmű

A tartós aszály és a Duna kritikusan alacsony vízállása miatt tovább csökkentette teljesítményét a Paksi Atomerőmű. Bár a folyó vízállása történelmi mélypontokat ér el, az energiaellátásért felelős tárca felkészült a küszöbön álló újabb hőhullám kihívásaira, így a hazai ellátásbiztonság nincs veszélyben - közölte a Telex.

A rendkívül száraz időjárás következtében a folyó vízállása kedden Paksnál mínusz 112 centiméterig süllyedt. A kialakult helyzet miatt az erőmű szakemberei újabb korlátozásokról döntöttek, így a hétfői, 1-es blokkot érintő 254 megawattos csökkentést követően július 28-án este nyolc órától a 3-as blokk teljesítményét is mérsékelték 237 megawattal. A létesítmény munkatársai folyamatosan nyomon követik a vízhozamot és a vízhőmérsékletet, hogy az aktuális viszonyoknak megfelelően avatkozhassanak be.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hangsúlyozta, hogy a teljesítménycsökkentés nem üzemzavart jelent, hanem egy előre meghatározott biztonsági szabályzat alapján meghozott felelős döntés, amely éppen a rendszer megfelelő és biztonságos működését igazolja. A tárcavezető arra is figyelmeztetett, hogy a napokban újabb európai hőhullám várható, ami az áramfogyasztás növekedésével és a Duna további apadásával járhat.

A minisztérium ugyanakkor felkészült a helyzetre, és folyamatos kapcsolatot tart fenn az atomerőművel, a MAVIR-ral, valamint az MVM-mel. Az illetékesek óráról órára értékelik a fejleményeket, és minden olyan intézkedést előkészítettek, amely garantálja az ország zavartalan energiaellátását.

Az aszály súlyosságát jól mutatja, hogy a Duna vízállása kedd reggelre Budapestnél is rekordalacsony szintre süllyedt, amikor a vízmérce mindössze 30 centimétert mutatott, és ez az érték a nap folyamán tovább csökkent.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Címlapkép: MTI/Bruzák Noémi