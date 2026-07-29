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Gazdaság

Drámai helyzet a Dunán: újabb korlátozó lépésre kényszerült a Paksi Atomerőmű

Pénzcentrum
2026. július 29. 08:17

A tartós aszály és a Duna kritikusan alacsony vízállása miatt tovább csökkentette teljesítményét a Paksi Atomerőmű. Bár a folyó vízállása történelmi mélypontokat ér el, az energiaellátásért felelős tárca felkészült a küszöbön álló újabb hőhullám kihívásaira, így a hazai ellátásbiztonság nincs veszélyben - közölte a Telex.

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A rendkívül száraz időjárás következtében a folyó vízállása kedden Paksnál mínusz 112 centiméterig süllyedt. A kialakult helyzet miatt az erőmű szakemberei újabb korlátozásokról döntöttek, így a hétfői, 1-es blokkot érintő 254 megawattos csökkentést követően július 28-án este nyolc órától a 3-as blokk teljesítményét is mérsékelték 237 megawattal. A létesítmény munkatársai folyamatosan nyomon követik a vízhozamot és a vízhőmérsékletet, hogy az aktuális viszonyoknak megfelelően avatkozhassanak be.

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Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hangsúlyozta, hogy a teljesítménycsökkentés nem üzemzavart jelent, hanem egy előre meghatározott biztonsági szabályzat alapján meghozott felelős döntés, amely éppen a rendszer megfelelő és biztonságos működését igazolja. A tárcavezető arra is figyelmeztetett, hogy a napokban újabb európai hőhullám várható, ami az áramfogyasztás növekedésével és a Duna további apadásával járhat.

A minisztérium ugyanakkor felkészült a helyzetre, és folyamatos kapcsolatot tart fenn az atomerőművel, a MAVIR-ral, valamint az MVM-mel. Az illetékesek óráról órára értékelik a fejleményeket, és minden olyan intézkedést előkészítettek, amely garantálja az ország zavartalan energiaellátását.

Az aszály súlyosságát jól mutatja, hogy a Duna vízállása kedd reggelre Budapestnél is rekordalacsony szintre süllyedt, amikor a vízmérce mindössze 30 centimétert mutatott, és ez az érték a nap folyamán tovább csökkent.

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Címlapkép: MTI/Bruzák Noémi
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