Újabb csapás a közlekedőknek: egy tollvonással törölték a gyorsforgalmi utat

A Tisza-kormány túlárazás gyanújára hivatkozva leállította a Szombathelyt és Kőszeget összekötő M87-es autóút beruházását. Az előző ciklusban már elindított projekt sorsáról Strompová Viktória kormánypárti országgyűlési képviselő számolt be, míg a térség képviselője, Ágh Péter a fejlesztés elakadását bírálta - jelentette a Vaol.hu.

A térség közlekedését jelentősen megkönnyítő gyorsforgalmi út kiviteli terveit már hónapokkal ezelőtt bemutatták. A beruházás abban a fázisban járt, hogy megkezdődött a kisajátításhoz szükséges területszerzés, kiküldték a vételi ajánlatokat az érintetteknek, és kiírták a koncessziós kivitelezési eljárást is.

Strompová Viktória, a Tisza Párt országgyűlési képviselője a közösségi oldalán – a Baross Gábor vasútfejlesztési program ismertetése mellett – számolt be a projekt leállításáról. Tájékoztatása szerint az előző kormányzat mintegy ötvenszázalékos túlárazással, koncessziós szerződés keretében valósította volna meg a beruházást. A jelenlegi kabinet ezért döntött a leállítás mellett, ám jelezték, hogy megvizsgálják a Szombathely környéki gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési lehetőségeit. A képviselő hozzátette, hogy a helyzetet nehezíti a fejlesztésre felhasználható európai uniós források hiánya is.

A bejelentésre Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője is reagált. Hangsúlyozta, hogy a helyi önkormányzatoknak korábban bemutatott kiviteli tervek alapján a lakosság körében teljes az egyetértés az M87-es út megépítésével kapcsolatban. A képviselő kifogásolta, hogy az új kormány az építkezés folytatása helyett vádaskodások kíséretében állította le a már előkészített beruházást, ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a projekt nem kerül hosszú időre parkolópályára.