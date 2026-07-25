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Tech

Egyszerű trükkel spórolnak egy vagyont az élelmes magyarok 2026-ban: íme legális, teljesen ingyenes módszer

Pénzcentrum
2026. július 25. 16:02

Sokan gondolkodnak rajta, hogy az egyre bizonytalanabb gazdasági környezetben hogyan lehetne pénzt spórolni úgy, hogy közben nem adunk fel túl sokat a mindennapi kényelmünkből és szükségleteinkből. A digitális szórakozás és az önfejlesztés sokszor az elsők között esik a költségcsökkentés áldozatául, pedig létezik egy teljesen legális és ingyenes kiskapu.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A streaming szolgáltatók, az online oktatási platformok és a digitális könyvtárak közötti verseny hatalmasabb, mint valaha. Hogy magukhoz láncolják a felhasználókat, a cégek szinte kivétel nélkül kínálnak teljesen ingyenes tesztidőszakokat.

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Ha tudatosan és fegyelmezetten kezeljük ezeket a lehetőségeket, vagyis a próbaidő lejárta előtt lemondjuk őket, hetekig vagy akár hónapokig élvezhetjük a prémium funkciókat anélkül, hogy egyetlen fillért is le kellene vonniuk a kártyánkról. Íme 10 olyan prémium szolgáltatás, amelyek kiváló ingyenes próbaidővel rendelkeznek, bármikor lemondhatók, és a legnépszerűbb opciókon túl is tartogatnak valódi értékeket:

1. Kindle Unlimited

Az Amazon digitális könyvtára a világ egyik legnagyobb e-könyv-katalógusát nyitja meg előtted. Nemcsak angol, de rengeteg idegen nyelvű és fordított irodalomhoz, magazinhoz férhetsz hozzá. A 30 napos ingyenes időszak alatt korlátlanul olvashatsz a telefonodon, tableteden vagy Kindle olvasódon. Kiváló alternatíva arra, hogy drága fizikai könyvek vásárlása helyett egy hónapig teljesen ingyen teszteld az olvasási szokásaidat.

2. Skillshare

Ha a passzív tartalomfogyasztás helyett inkább valami hasznosat tanulnál, a Skillshare a kreatív szakemberek mekkája. A platformon dizájn, fotózás, videóvágás, programozás és üzleti ismeretek témakörben találsz mesterkurzusokat. Az 7 napos próbaidő tökéletesen elég arra, hogy egy számodra fontos, specifikus mini-tanfolyamot elejétől a végéig teljesen ingyen elvégezz, miközben a piacon ezek a képzések súlyos tízezrekbe kerülnének.

3. Tidal

A Spotify-t mindenki ismeri, de ha valódi hangminőségre vágysz, a Tidal-t érdemes kipróbálnod. A platform az átlagos streamingnél sokkal tisztább, veszteségmentes (HiFi és Master) hangzást biztosít, ami egy jobb fülhallgatóval vagy hangrendszerrel azonnal észrevehető különbséget jelent. Az új regisztrálóknak 30 napos reklámmentes és korlátlan próbaidőszakot adnak, ami után bármikor, indoklás nélkül lemondható az előfizetés.

4. Audible

Szintén az Amazon család tagja, ami a hangoskönyvek világában piacvezető. Sokan nem tudják, de a 30 napos próbaidőszak alatt kapsz egy ingyenes kreditet, amit bármilyen hangoskönyvre elcserélhetsz. A legjobb az egészben az, hogy ha a próbaidő alatt le is mondod az előfizetést, a kreditért kiválasztott hangoskönyv örökre megmarad a fiókodban, és később is bármikor meghallgathatod.

5. MUBI

A Netflix és a Disney+ helyett a filmrajongóknak a MUBI jelenthet igazi különlegességet. Ez a felület nem a tömeggyártott blockbusterekre, hanem a nemzetközi filmfesztiválok kedvenceire, kultikus klasszikusokra és művészfilmekre fókuszál. Minden nap bemutatnak egy új, kézzel válogatott filmet. Alapesetben 7 napos próbaidőt biztosítanak, amivel teljesen ingyen nézhetsz olyan filmművészeti remekműveket, amiket máshol nem találnál meg.

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6. Scribd / Everand

Ez a szolgáltatás az e-könyvek, hangoskönyvek, magazinok és még a kották egyfajta "minden az egyben" kombinációja. Ha nem akarsz külön előfizetni hangoskönyvekre és szöveges könyvekre, itt mindkettőt megtalálod egyetlen felületen. A 30 napos próbaidőszak rendkívül nagylelkű, és bőséges időt ad arra, hogy akár több könyvet is elolvass vagy meghallgass anélkül, hogy egyetlen forintot fizetnél érte.

7. Canva Pro

Nemcsak szórakozni, alkotni is lehet ingyen. A Canva a világ legegyszerűbb, mégis legprofibb online képszerkesztője. A Pro verzió 30 napos próbaideje alatt hozzáférhetsz az összes prémium sablonhoz, stock fotóhoz, háttér-eltávolító funkcióhoz és betűtípushoz. Ha van egy aktuális iskolai vagy munkahelyi projekted, esetleg a saját közösségi médiádat akarod feldobni, egy hónap alatt ingyen elkészítheted a teljes arculatot.

8. Duolingo Super

A nyelvtanulás legnépszerűbb applikációja ingyenesen is használható, de a reklámok és az "életek" korlátozása sokszor elveszi a kedvet a napi gyakorlástól. A 14 napos Super Duolingo próbaidőszak eltörli a reklámokat, végtelen életet ad, és megnyitja a személyre szabott hiba-áttekintő leckéket. Tökéletes eszköz arra, hogy egy külföldi utazás előtt két hét alatt, megszakítások nélkül, maximális fokozaton frissítsd fel a nyelvtudásod.

9. Apple Arcade

Ha mobiljátékokról van szó, az App Store tele van idegesítő mikrotranzakciókkal és reklámokkal. Az Apple Arcade ezzel szemben egy olyan havidíjas rendszer, ahol több száz prémium játék érhető el teljesen reklámmentesen és alkalmazáson belüli vásárlások nélkül. Az 1 hónapos próbaidő alatt (ami Androidon nem, de iPhone, iPad és Mac eszközökön elérhető) teljesen tisztán, prémium minőségben játszhatsz, majd a harmincadik nap előtt egyszerűen lemondhatod a beállításokban.

10. Chess.com Diamond

A világ legnépszerűbb online sakkplatformja ingyenesen is használható, a Diamond előfizetés azonban egészen új szintre emeli az élményt. Az új felhasználók számára elérhető 30 napos próbaidő alatt korlátlan taktikai feladványokat oldhatsz meg, részletes számítógépes elemzést kérhetsz minden lejátszott partijadról, valamint hozzáférhetsz a prémium leckékhez és videós tananyagokhoz. Ha régóta szeretted volna fejleszteni a játékodat, ez egy kiváló lehetőség arra, hogy egy hónapig a teljes szolgáltatást ingyen használd, majd a próbaidő lejárta előtt néhány kattintással lemondhasd az előfizetést.

A Teljesen Ingyenes Használat Aranyszabályai

  • Mondd le azonnal: A legtöbb nagy szolgáltatásnál (pl. Tidal, Amazon, Apple) a regisztráció után azonnal kattinthatsz a lemondásra. A rendszer rögzíti, hogy nem akarsz fizetős hosszabbítást, de az ingyenes próbaidőt a legutolsó napig engedi felhasználni.
  • Használj emlékeztetőt: Amelyik platform a lemondáskor azonnal lekapcsolja a hozzáférést (néha a kisebb szolgáltatók ilyenek), ott állíts be naptári riasztást a lejárat előtti napra.
  • Eldobható kártyák: Ha teheted, regisztrálj egyszer használatos virtuális kártyával (pl. Revolut). Így ha el is felejtenéd a lemondást, a sikertelen tranzakció miatt automatikusan megszűnik az előfizetés, és nem érhet anyagi veszteség.
Címlapkép: Getty Images
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