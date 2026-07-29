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Komoly öröklési tévhitben él rengeteg magyar: nem a végrendelet az egyetlen megoldás
Sokan éveken, akár évtizedeken keresztül gyűjtenek pénzt önkéntes nyugdíjpénztárban, de kevesen tudják, mi történik a megtakarításukkal haláluk után. Egyetlen nyilatkozaton múlhat, hogy a hozzátartozók gyorsan hozzájutnak-e a pénzhez, vagy hosszadalmas hagyatéki eljárás vár rájuk. A Pénzcentrum utánajárt, milyen szabályok vonatkoznak az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításokra, és az ÖPOSZ azt is elárulta, mit érdemes még életünkben elintézni, hogy szeretteink helyzete egyszerűbb legyen.
Sokan éveken, akár évtizedeken keresztül gyűjtenek pénzt önkéntes nyugdíjpénztárban, ám kevesen gondolnak arra, mi történik a megtakarításukkal, ha velük váratlanul történik valami. Pedig egyetlen adminisztratív döntés, a haláleseti kedvezményezett megjelölése alapvetően meghatározhatja, hogy a hozzátartozók milyen gyorsan és milyen eljárás keretében juthatnak hozzá a pénzhez.
Az önkéntes nyugdíjpénztárak Magyarország egyik legnépszerűbb öngondoskodási formáját jelentik. A tagok rendszeresen fizetnek be a számlájukra, a megtakarítás pedig hosszú évek alatt jelentős vagyonná nőhet. Sokan azonban nincsenek tisztában azzal, hogy a pénz sorsa nem minden esetben ugyanaz, mint egy bankszámlán tartott összegé.
Mi a teendő halál esetén?
A Pénzcentrum a témával kapcsolatban megkereste az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségét (ÖPOSZ), hogy megtudjuk, mi történik az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításokkal a pénztártag halála esetén, milyen szerepe van a kedvezményezett megjelölésének, és milyen buktatókkal találkozhatnak az örökösök. Kravalik Gábor, az ÖPOSZ főtitkára részletesen ismertette a legfontosabb tudnivalókat.
A főtitkár elmondta, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás örökölhető vagyonelem. Amennyiben a pénztártagnak nincs végrendeleti vagy törvényes örököse, a vagyon az általános öröklési szabályoknak megfelelően végső soron az államra száll.
Arra a kérdésünkre, hogy mi történik akkor, ha a pénztártag korábban haláleseti kedvezményezettet jelölt meg, Kravalik Gábor kiemelte: ebben az esetben a megtakarítás nem képezi a hagyaték részét, hanem közvetlenül a kedvezményezettet illeti meg. Ez jelentősen felgyorsíthatja a kifizetés folyamatát.
Ha azonban nincs megjelölt kedvezményezett, már az örökösöknek kell intézkedniük. Az ÖPOSZ főtitkára szerint ilyenkor az örökösnek be kell jelentenie a halálesetet a pénztárnak, amely egyes esetekben a halotti anyakönyvi kivonat bemutatását is kérheti. Ezt követően a jogerős közjegyzői hagyatékátadó végzést is be kell nyújtani, és csak ezután történhet meg a megtakarítás kifizetése az örökös részére.
Arra a felvetésünkre, hogy mennyire gyakori, hogy a pénztártagok nem jelölnek kedvezményezettet, Kravalik Gábor azt válaszolta, hogy erről az ÖPOSZ nem vezet statisztikát. Ugyanakkor hozzátette, hogy a legtöbb pénztárnál a kedvezményezett megjelölése már a belépési nyilatkozat része. Sokan mégsem neveznek meg külön személyt, mert úgy gondolják, hogy a kedvezményezett megegyezne a törvényes örökössel.
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A kedvezményezettek megjelölésével kapcsolatos leggyakoribb hibákról az ÖPOSZ nem tudott egységes képet adni. A főtitkár szerint erről elsősorban az egyes pénztárak rendelkezhetnek gyakorlati tapasztalatokkal, ezért célszerű őket külön is megkeresni.
Arra is rákérdeztünk, előfordulhat-e, hogy egy önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás hosszabb időre gazdátlan marad. Kravalik Gábor elmondta, hogy ennek elsődleges feltétele az, hogy a pénztár egyáltalán tudomást szerezzen a pénztártag haláláról.
Ha nem érkezik örökösi bejelentés, de a pénztár más úton értesül az elhalálozásról, akkor a Belügyminisztérium adatnyilvántartásából ellenőrzi annak tényét. Amennyiben hosszabb ideig nem jelentkezik jogosult örökös, a megtakarítás végső soron bírói letétbe kerülhet, ahonnan a bíróság fizeti ki a jogosult részére.
A szakember szerint azok számára, akik szeretnék megkönnyíteni hozzátartozóik helyzetét, a legfontosabb lépés a haláleseti kedvezményezett megjelölése. Mint fogalmazott, ha valakinek fontos, hogy a jogosult a lehető leggyorsabban hozzájuthasson a megtakarításhoz, akkor ez biztosítja a legegyszerűbb eljárást, hiszen a kifizetés akár még a hagyatéki eljárás lezárása előtt is megtörténhet.
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