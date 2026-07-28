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Utazás

Vészhelyzet a magyar folyókon: rekordalacsony vízállás, hamarosan elfogyhatnak a tartalékok

MTI
2026. július 28. 11:20

Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízszintje Budapestnél: a folyó kedden reggel már csak 31 centimétert mutatott a vízmércén, megdöntve az eddigi rekordalacsony értéket. A vízügyi szakemberek szerint Európa több folyóján is kritikus a helyzet, a tartós csapadékhiány és az újabb hőhullám pedig tovább ronthatja a vízkészletek állapotát.

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Rekordalacsony a Duna vízállása Budapestnél: kedd reggel 31 centimétert mutatott a vízmérce - derül ki az Országos Vízügyi Igazgatóság (OVF) vízügyi honlapjának reggeli adataiból. Az adatok szerint eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 centiméter volt.

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A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a Facebook-oldalán délelőtt arról írt, Európa valamennyi folyóján kritikus vízállás alakult ki, egyes folyókon már a hajózás, teherszállítás sem biztosított.

Hozzátették: kedd hajnali 3 órakor a Budapest Vigadó téri vízmérce 32 centimétert mutatott, ezzel megdőlt a valaha mért legalacsonyabb vízállás Budapestnél. Eddig a rekordot a 2018. október 25-én mért 33 centiméteres legkisebb mért vízszint jelentette. A vízszint azonban tovább süllyed, reggel 8 órakor már csak 31 centiméter volt.

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Arról is írtak, az igazgatóság több dunai vízmércéjén is megdőlt a legkisebb mért vízszint: reggel 8 órakor Vácnál 2 centiméterrel, Budapesten a Kvassay-zsilipnél 10 centiméterrel, Tassnál, a Tassi-zsilipnél 4 centiméterrel, Dunaújvárosnál 5 centiméterrel. Nagymarosnál még 2 centiméterrel, Ercsinél 4 centiméterrel magasabb a vízállás az eddigi minimumhoz képest, de várhatóan ezeknél is megdől a negatív rekord.

Az Ipolyon egyelőre még nincs az eddig mért minimum közelében a vízállás.

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A Zagyva vízállását jelentősen befolyásolja a tározókból eresztett vízmennyiségek, egyelőre mindenhol az eddig mért legalacsonyabb vízállás felett van a vízszint, azonban a tározókban betározott vízkészlet vészesen fogy. Emlékeztettek rá: július 16-án már jelezték, hogy a Mátraverebélyi-tározó leürült, kedd reggelre pedig a Tarján-pataki tározóban is mindössze 85 ezer köbméter víz volt, vagyis hamarosan innen is megszűnik a vízpótlás. A Maconkai-tározóból továbbra is a legfontosabb feladat a 15 ezer ember ivóvizének biztosítása, így ennek a tározónak a vízkészletét egyéb vízpótlásra nem használják.

Közölték azt is, az előrejelzések a következő időszakban sem jósolnak számottevő csapadékot a vízgyűjtőkre, sőt újabb felmelegedés érkezik, ami növeli a párolgást. Az igazgatóság a rendelkezésére álló eszközökkel továbbra is igyekszik a vízhiány káros hatásait mérsékelni, de csapadék nélkül a rendelkezésre álló vízkészletek folyamatosan csökkennek.
Címlapkép: Getty Images
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