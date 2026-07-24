Nem lesz menekvés a kíméletlen hőségtől: jönnek a trópusi éjszakák - ekkor tér vissza a 40 fokos kánikula

Újabb, tartós hőhullám éri el az országot, így a hétfői átmeneti enyhülést követően fokozatosan visszatér a kánikula, amely egészen augusztus első hetének végéig kitart. A legmelegebb napokon ismét megközelíthetjük a 40 fokot, a forró nappalokat pedig trópusi éjszakák követik.

Az Időkép előrejelzése szerint már csak néhány napig élvezhetjük a hőségmentes időjárást. Bár hétfőn egy hidegfront hatására még kialakulhatnak elszórt záporok és zivatarok, keddtől a délnyugatira forduló légáramlás miatt erőteljes, folyamatos felmelegedés kezdődik.

A visszatérő forróság a számítások szerint legalább augusztus 7-ig velünk marad. Augusztus első napjaiban az ország nagy részén már tartósan 35 fok felett alakulnak a csúcsértékek, helyenként pedig akár a 40 fokot is elérheti a hőmérséklet. A nappali kánikula mellett az éjszakai felfrissülésre is egyre kisebb az esély, mivel a jövő hét második felétől sokfelé már nem hűl 20 fok alá a levegő.