Harmadfokú hőségriasztást adtak ki: letarolja Magyarországot a kánikula, ez már nem játék

Harmadfokú hőségriasztást rendeltek el az egész ország területére csütörtöktől. A tartós kánikula nemcsak a közérzetet ronthatja, hanem komoly egészségügyi kockázatokat is jelenthet, különösen az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre – a hatóságok több fontos óvintézkedésre is felhívták a figyelmet.

Az országos tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzése alapján harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország teljes területére. A riasztás július 30-án, csütörtökön 0 órától egészen augusztus 4-én, kedden éjfélig lesz érvényben. A tartós kánikula komoly egészségügyi kockázatokat jelenthet, ezért a hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy fokozottan figyeljen saját maga és környezete védelmére.

A több napon át tartó magas hőmérséklet jelentős terhelést ró a szervezetre. Az erős izzadás miatt megnő a folyadék- és elektrolitvesztés veszélye, ami kiszáradáshoz, vérnyomáseséshez, szédüléshez vagy akár ájuláshoz is vezethet. A hőség emellett ronthatja a fizikai és szellemi teljesítőképességet, növelheti a fáradtságot és a balesetek kockázatát, valamint súlyosbíthatja a szív- és érrendszeri, légzőszervi, illetve vesebetegségek tüneteit.

A legveszélyesebb állapot a hőguta lehet, amely akár életveszélyessé is válhat. Rosszullét esetén az érintettet mielőbb hűvös helyre kell vinni, meg kell kezdeni a test hűtését, és szükség esetén a 112-es segélyhívót kell tárcsázni.

Különösen veszélyeztetettek a krónikus betegséggel élők, így például a szív- és érrendszeri, anyagcsere-, légzőszervi vagy vesebetegek, valamint a demenciával vagy más mentális betegséggel érintettek. Nagyobb odafigyelést igényelnek továbbá a 65 év felettiek, a csecsemők és kisgyermekek, a várandós nők, a mozgáskorlátozottak, illetve azok, akik a szabadban vagy nagy hőterhelés mellett dolgoznak.

A hatóságok arra is felhívják a figyelmet, hogy a nagy melegben ne feledkezzünk meg az egyedül élő idősekről sem. A tűzoltókat idén átlagosan naponta 25 alkalommal riasztották olyan idős emberekhez, akik hosszabb ideje nem adtak életjelet magukról. Egy rövid telefonhívás vagy személyes ellenőrzés akár életet is menthet.

A hőség okozta rosszullétek megelőzésében kulcsfontosságú a megfelelő folyadékbevitel. Elsősorban víz fogyasztása ajánlott, miközben érdemes kerülni az alkoholt, a cukros és a magas koffeintartalmú italokat. A legmelegebb, 11 és 15 óra közötti időszakban célszerű hűvös helyen tartózkodni, és kerülni a megerőltető fizikai munkát.

A lakások árnyékolása, az éjszakai szellőztetés, valamint a könnyű, világos színű ruházat, a fejfedő és az UV-védelemmel ellátott napszemüveg viselése szintén segíthet a hőség elleni védekezésben. A rendszeresen szedett gyógyszereket pedig a betegtájékoztatóban előírt hőmérsékleten kell tárolni, mivel a túlzott meleg egyes készítmények stabilitását is befolyásolhatja.

A hatóságok ismételten figyelmeztetnek: gyermekeket és háziállatokat semmilyen körülmények között nem szabad parkoló autóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felmelegedhet. Ha valaki ilyen helyzetet lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívót.

A kánikula a tűzveszélyt is jelentősen növeli. Az elmúlt időszakban naponta csaknem száz szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat: erdők, tarlók, mezőgazdasági területek és füves részek is lángra kaptak, esetenként több tíz hektáros területen. A hőségriasztás idején ezért mindenkit arra kérnek, hogy kerülje a szabadtéri tűzgyújtást.

Ahol nyílt égésterű vízmelegítő működik, ott különösen fontos a szén-monoxid-érzékelő használata. A nagy meleg miatt ugyanis a kéményben légdugó alakulhat ki, ami elősegítheti a mérgező gáz kialakulását.

A katasztrófavédelem honlapján elérhető azoknak a légkondicionált helyiségeknek a listája, amelyeket a hőség idején bárki igénybe vehet. A legfrissebb hőségriasztási információk az ingyenesen letölthető VÉSZ alkalmazáson keresztül is követhetők.

Címlapkép: Kovács Márton, MTI/MTVA