A szárazság, amely a Tisza és a Száva vízszintjét is jelentősen csökkentette, súlyosan érinti a halászatot és a turizmust, hosszú távon pedig a vadvilágot is...
Kiadta a figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat: ekkor tér vissza az elviselhetetlen meleg Magyarországra
A hétvégétől rendkívüli, tartósan 35 Celsius-fok feletti hőhullám éri el Magyarországot egy térségünkbe érkező anticiklon miatt. A HungaroMet tájékoztatása szerint a szubtrópusi eredetű forróság rendkívül megterhelő lesz, a kánikula végét pedig egyelőre nem lehet előrejelezni.
A Kárpát-medence időjárását a következő időszakban egy anticiklon alakítja, amely fokozatosan Közép-Európa fölé áramoltatja a száraz, forró légtömegeket. Ennek következtében a hétvégétől folyamatos felmelegedés kezdődik, és az ország jelentős részén állandósulnak a 35 fok feletti nappali csúcshőmérsékletek.
A helyzet komolyságát a meteorológiai modellek szélsőérték-előrejelző indexe is alátámasztja, amely egyértelműen jelzi, hogy a közelgő forróság a térségünkben megszokott átlagos viszonyokhoz képest is rendkívül szokatlan és intenzív lesz.
A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az elhúzódó hőség komoly fizikai megterhelést jelent a szervezet számára, ráadásul a jelenlegi számítások alapján a felfrissülést hozó enyhülés időpontja még meg sem becsülhető.
Budapest csak nézi, ahogy elviszik a turizmusból származó pénzt: le kell térni az évtizedes tévútról
Budapest turizmusa válaszúthoz érkezett: a látványos fejlesztési ötletek, kampányok és városmarketing előtt először az alapokat kell rendbe tenni.
A Pénzcentrum 2026. július 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A nemzetközi forgalomban is jelentős változásokra kell számítani.
Kiadták a riasztást: durva jégesővel és széllel indul a hét, napokon belül pedig jön a 38 fokos pokol
Az északnyugati szelet sokfelé erős, a zivatarok környezetében pedig akár viharos széllökések kísérhetik.
Tíz nap alatt harmadszor öntötte el meteocunami vasárnap a horvátországi Hvar szigetén fekvő Stari Grad rakpartját
Új történelmi mélypontra süllyedhet a Duna vízállása Budapesten: az előrejelzések szerint hétfő éjjel akár a 2018-ban felállított rekordot is megdöntheti a folyó.
Újabb hőhullám várható a jövő héten: a hét második felétől a derült, száraz időben már jellemzően 33-38 fok között alakul a hőmérséklet napközben.
Kiderült a budapesti turizmus sötét titka: hatalmas összegeket bukhat Magyarország a jelenlegi rendszerrel
Budapest turizmusa válaszút elé érkezett, mivel a növekvő forgalom és a kiugró vendégszám nem hozott magával arányos minőségi javulást.
Karácsony Gergely főpolgármester üdvözölte a Planetárium felújításának tervét, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az épület sorsa elválaszthatatlan a környező Népliget rendbetételétől.
Évről évre egyre többen veszik birtokba a budapesti rakpartot, amely néhány éve még elsősorban az autós közlekedés terepe volt.
Karbantartás miatt rövidített útvonalon, csak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér - Műegyetem között jár a 4-es metró keddtől vasárnapig
Válsághelyzet a Volánnál, 300 busz áll alkatrészhiány miatt: azonnali lépéseket jelentett be Vitézy Dávid
Súlyos válsághelyzetet és tömeges alkatrészhiányt örökölt a közlekedési tárca
Hirtelen zuhanás után elképesztő fordulat a Balatonnál: most közölte a HungaroMet, mire kell készülni
Egy hét alatt hat fokot hűlt a Balaton
Budapest turizmusának megújítása a meglévő szolgáltatások színvonalának emelését, a bezárt vagy kihasználatlan látványosságok újranyitását, valamint a turisztikai fókusz belvároson túli kiterjesztését igényli.
Kiadták a riasztást, itt csaphatnak le a zivatarok vasárnap: egy hidegfront érkezik a brutál kánikula előtt
A hét utolsó napján továbbra is kitart a kánikula, a hőmérséklet több helyen elérheti a 35 fokot, ugyanakkor a nyugati és középső országrészben már megnő...
A Pénzcentrum 2026. július 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Már rég nem nagyszüleink filléres nyaralása: egyre többen jönnek rá, 2026-ban mégis ezt éri meg választani
A kempingezés Magyarországon ma már messze nem a régi, retró, olcsó nyaralás szinonímája.
Újabb, hosszan tartó hőhullám éri el Magyarországot. A középtávú előrejelzések szerint 2026. augusztus 3-án hazánk lehet Európa legforróbb pontja.