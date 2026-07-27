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Kiadta a figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat: ekkor tér vissza az elviselhetetlen meleg Magyarországra

Pénzcentrum
2026. július 27. 12:54

A hétvégétől rendkívüli, tartósan 35 Celsius-fok feletti hőhullám éri el Magyarországot egy térségünkbe érkező anticiklon miatt. A HungaroMet tájékoztatása szerint a szubtrópusi eredetű forróság rendkívül megterhelő lesz, a kánikula végét pedig egyelőre nem lehet előrejelezni.

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A Kárpát-medence időjárását a következő időszakban egy anticiklon alakítja, amely fokozatosan Közép-Európa fölé áramoltatja a száraz, forró légtömegeket. Ennek következtében a hétvégétől folyamatos felmelegedés kezdődik, és az ország jelentős részén állandósulnak a 35 fok feletti nappali csúcshőmérsékletek.

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A helyzet komolyságát a meteorológiai modellek szélsőérték-előrejelző indexe is alátámasztja, amely egyértelműen jelzi, hogy a közelgő forróság a térségünkben megszokott átlagos viszonyokhoz képest is rendkívül szokatlan és intenzív lesz.

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az elhúzódó hőség komoly fizikai megterhelést jelent a szervezet számára, ráadásul a jelenlegi számítások alapján a felfrissülést hozó enyhülés időpontja még meg sem becsülhető.
Címlapkép: Getty Images
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