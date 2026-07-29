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Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 29.)
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Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 29.)

Pénzcentrum
2026. július 29. 07:45

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. július 29., szerda.

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RICHTER: 11680 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.07.30: Túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 12, 21 fokról délutánra általában 32, 37 fok közé melegszik fel a levegő.

2026.07.31: Az ország nagy részén döntően derült, csapadékmentes idő várható, de az északi megyékben a sok napsütés mellett gomolyfelhők is képződnek, de csapadék ott sem valószínű. A délies szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 14, 22, délután 34, 39 fok között alakul.

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A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.07.28)

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PÉNZÜGYI KISOKOS
Portfolió
Befektetések esetében azt jelenti, hogy a befektetőnek milyen jellegű befektetései (részvény, kötvény, ingatlan stb.) vannak, de jelenti ugyanazon jellegű befektetések (pl. részvénybefektetés) diverzifikációját (több cég papírjaiba történő részvénybefektetések) is. Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfoliót, hogy ne csupán egyetlen befektetési formától, vagy papírtól függjön. A portfolió alapvetően a kockázatmegosztás eszköze. Máshonnan nézve a portfolio a kockázatcsökkentés eszköze. Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfoliót, hogy ne csupán egyetlen befektetéstől vagy befektetési formától függjön. A kisebb kockázat általában alacsonyabb hozamot is jelent, de az esetleges nagyobb veszteségek is elkerülhetők. Már néhány millió forintos befektetés esetén is érdemes portfóliót kialakítani, könnyen hozzáférhető betétek mellett, egyéb befektetéseket is tartani pl. állampapír, részvény, kötvény.

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