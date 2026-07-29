Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 29.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. július 29., szerda.

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Országos középtávú előrejelzés

2026.07.30: Túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 12, 21 fokról délutánra általában 32, 37 fok közé melegszik fel a levegő.

2026.07.31: Az ország nagy részén döntően derült, csapadékmentes idő várható, de az északi megyékben a sok napsütés mellett gomolyfelhők is képződnek, de csapadék ott sem valószínű. A délies szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 14, 22, délután 34, 39 fok között alakul.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.07.28)

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