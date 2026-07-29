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Nagy változás jöhet a Bakony legendás váránál: romantikus helyszín lehet a régi kápolnából
Újabb látványos szakaszához érkezett a cseszneki vár felújítása. Miközben az erődítmény több pontján is zajlanak a munkák, a látogatók számára új útvonalat alakítottak ki. Megújul a mintegy 300 éves barokk óratorony és a palotaszárny egy része is, a régi kápolna helyén pedig a tervek szerint romantikus esküvői helyszínt alakítanak ki.
A cseszneki vár a Bakony egyik leglátványosabb középkori várromja, amely a 13. században épült, és ma is látogatható turistalátványosság. Idén tavasszal állagmegóvási munkák kezdődtek az erődítményben, a felújítást pedig szakaszosan végzik, így a vár a munkálatok idején is látogatható marad. A beruházás az alsó várat, az óratornyot és a látványos palotaszárnyat is érinti - írta a Veol.hu.
A munkák első ütemében az alsó vár nyugati részén kezdődött meg a beavatkozás. A szakemberek a megmaradt falrészeket megerősítik, a hiányzó részeket és kihullott köveket pedig pótolják. Erre azért is szükség van, mert az elmúlt évtizedekben a fagyások komoly igénybevételt jelentettek a műemléki épületrészeknek. A munkálatokhoz ezért olyan, műemléki épületeknél már bevált, időtálló anyagokat használnak, amelyekkel a vár állapotát hosszabb távon is megőrizhetik.
Magasabb lehet a barokk óratorony
Látványos változás várható a vár egyik jellegzetes építményénél, a barokk óratoronynál is. A mintegy háromszáz éves torony több részét kijavítják és megerősítik, majd a visszaépítést követően a jelenleginél valamivel magasabb lehet. Az óratornyot egyébként az Esterházyak alakították ki a várban, így a mostani munkák nem egy modern látványelem létrehozását jelentik, hanem a történelmi épületrész állagának megőrzését.
A felújítás egyik legromantikusabb része a korábbi várkápolna helyének átalakítása lehet. A palotaszárnyba vezető falépcsőnél található terület a tervek szerint különleges esküvői helyszínként is használható lesz. A helyszínen nemrég egy különleges keresztet is elhelyeztek, amely a bakonybéli bencések műhelyében készült.
Erre számíthatnak most a látogatók
A munkálatok miatt a vár egyes részei időszakosan korlátozottan látogathatók, a belső vár bizonyos területeinek lezárásával pedig a látogatási útvonal is változhat. A vár tájékoztatása szerint az új útvonalon ugyanakkor változatlan tartalommal mutatják be az erődítmény történetének legfontosabb és legérdekesebb helyszíneit.
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Aki tehát most indul Csesznekre, annak érdemes számolnia azzal, hogy nem minden részét járhatja be ugyanúgy, mint korábban, a vár azonban továbbra is látogatható.
A hivatalos tájékoztatás szerint áprilistól szeptemberig keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között lehet felkeresni a várat. A hivatalos cím: 8419 Csesznek, Vár út.
A változásokat ráadásul nem csak a felújítás miatt érdemes figyelni: a cseszneki vár 2026-ban több nagyobb rendezvénynek is helyet ad, köztük az Apródok Napjának, a Hírvivők Viadalának, a Napnyugta Utáni Várvezetésnek, a Magyar Mese Napjának és a Bakonyi Erődítményben tartott csillagvizsgálásnak.A cél, hogy a munkák lezárultával ne csak biztonságosabb és rendezettebb legyen a Bakony egyik legismertebb történelmi emléke, hanem olyan eddig kevésbé hozzáférhető részek is megnyílhassanak a látogatók előtt, amelyek új oldaláról mutatják meg a cseszneki várat.
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