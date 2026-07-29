Nagy változás jöhet a Bakony legendás váránál: romantikus helyszín lehet a régi kápolnából

Újabb látványos szakaszához érkezett a cseszneki vár felújítása. Miközben az erődítmény több pontján is zajlanak a munkák, a látogatók számára új útvonalat alakítottak ki. Megújul a mintegy 300 éves barokk óratorony és a palotaszárny egy része is, a régi kápolna helyén pedig a tervek szerint romantikus esküvői helyszínt alakítanak ki.

A cseszneki vár a Bakony egyik leglátványosabb középkori várromja, amely a 13. században épült, és ma is látogatható turistalátványosság. Idén tavasszal állagmegóvási munkák kezdődtek az erődítményben, a felújítást pedig szakaszosan végzik, így a vár a munkálatok idején is látogatható marad. A beruházás az alsó várat, az óratornyot és a látványos palotaszárnyat is érinti - írta a Veol.hu.

A munkák első ütemében az alsó vár nyugati részén kezdődött meg a beavatkozás. A szakemberek a megmaradt falrészeket megerősítik, a hiányzó részeket és kihullott köveket pedig pótolják. Erre azért is szükség van, mert az elmúlt évtizedekben a fagyások komoly igénybevételt jelentettek a műemléki épületrészeknek. A munkálatokhoz ezért olyan, műemléki épületeknél már bevált, időtálló anyagokat használnak, amelyekkel a vár állapotát hosszabb távon is megőrizhetik.

Magasabb lehet a barokk óratorony

Látványos változás várható a vár egyik jellegzetes építményénél, a barokk óratoronynál is. A mintegy háromszáz éves torony több részét kijavítják és megerősítik, majd a visszaépítést követően a jelenleginél valamivel magasabb lehet. Az óratornyot egyébként az Esterházyak alakították ki a várban, így a mostani munkák nem egy modern látványelem létrehozását jelentik, hanem a történelmi épületrész állagának megőrzését.

A felújítás egyik legromantikusabb része a korábbi várkápolna helyének átalakítása lehet. A palotaszárnyba vezető falépcsőnél található terület a tervek szerint különleges esküvői helyszínként is használható lesz. A helyszínen nemrég egy különleges keresztet is elhelyeztek, amely a bakonybéli bencések műhelyében készült.

Erre számíthatnak most a látogatók

A munkálatok miatt a vár egyes részei időszakosan korlátozottan látogathatók, a belső vár bizonyos területeinek lezárásával pedig a látogatási útvonal is változhat. A vár tájékoztatása szerint az új útvonalon ugyanakkor változatlan tartalommal mutatják be az erődítmény történetének legfontosabb és legérdekesebb helyszíneit.

Aki tehát most indul Csesznekre, annak érdemes számolnia azzal, hogy nem minden részét járhatja be ugyanúgy, mint korábban, a vár azonban továbbra is látogatható.

A hivatalos tájékoztatás szerint áprilistól szeptemberig keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között lehet felkeresni a várat. A hivatalos cím: 8419 Csesznek, Vár út.

A változásokat ráadásul nem csak a felújítás miatt érdemes figyelni: a cseszneki vár 2026-ban több nagyobb rendezvénynek is helyet ad, köztük az Apródok Napjának, a Hírvivők Viadalának, a Napnyugta Utáni Várvezetésnek, a Magyar Mese Napjának és a Bakonyi Erődítményben tartott csillagvizsgálásnak.A cél, hogy a munkák lezárultával ne csak biztonságosabb és rendezettebb legyen a Bakony egyik legismertebb történelmi emléke, hanem olyan eddig kevésbé hozzáférhető részek is megnyílhassanak a látogatók előtt, amelyek új oldaláról mutatják meg a cseszneki várat.