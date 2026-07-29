A baleset éjszaka, korlátozott látási viszonyok között történt, amelyhez a Duna alacsony vízállása is hozzájárult.
Kijózanító fordulat az ingatlanpiacon: egyre több eladó kénytelen lejjebb vinni az árat
A tavalyi nagymértékű emelkedést követően idén több lokációban, illetve számos ingatlantípus esetében mérséklődtek már mind a hirdetési, mind az értékesítési árak. Az ingatlanközvetítők szerint az eladók jelentős része azonban nem hajlandó alkalmazkodni a változásokhoz, ami megnehezíti, sőt sok esetben lehetetlenné teszi az értékesítést.
Nemcsak az ingatlanpiaci kereslet mérséklődött az idén, hanem a hirdetési áraknál is korrekciót tapasztalt Rencsevics Mária, a Balla Ingatlan XIX., XX. és XXIII. kerületi irodáinak szakmai vezetője. A valós értékesítési áraknál pedig egyértelmű a csökkenés: találkoztak olyan ingatlannal is a kínálatban, amelynél az utolsó hirdetési ár és az értékesítési ár közötti különbség meghaladta a 10 százalékot.
Ez ugyanakkor nem általános egyelőre, inkább a kifejezetten rossz állapotú vagy nem hitelképes ingatlanokra jellemző – tette hozzá. Az is előfordult azonban, hogy az első hirdetési árhoz képest 15–18 százalékkal lejjebb kellett árazniuk egy-egy eladó ingatlant az eladás érdekében. Ezekben a dél-pesti kerületekben 1,1 millió forint körül alakult az átlagos négyzetméterár az elmúlt hónapokban a társasházi lakások esetében, míg a családi házaknál, házrészeknél 895 ezer forint volt az átlag.
Idén már korrekció látszik az árakban
Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője szintén árcsökkenést tapasztalt: a tavaly novemberi szintekhez képest 5–7 százalékkal mérséklődtek az árak, melyeket azonban néhány hónapja már inkább a stagnálás jellemez. Ami a tipikus ingatlanárakat illeti, a lakáskínálat alja a felújítandó, konvektoros, osztatlan közös tulajdonú házrészek 800–900 ezer forintos négyzetméterárnál található, míg az újszerű vagy felújított, albetétesített ingatlanok ára akár az 1,5–2 millió forintos négyzetméterárat is elérheti.
A családi házak esetében is hasonló mértékű szórás figyelhető meg, de ezeknél 700 ezer forint alatti négyzetméterárak is megjelennek, a kínálat teteje pedig 1,5 millió forint körül alakul, és ennél magasabbra nem is igen mozdul.
Dél-Pesten már jelentős engedményekre is szükség van
Marosvölgyi Gabi, a Balla Ingatlan XXI. kerületi és szigetszentmiklósi irodájának szakmai vezetője is azzal találkozott a dél-pesti ingatlanpiacon, hogy rendkívül nehéz olyan árakon értékesíteni az ingatlanokat, mint akár tavaly ősszel. Az egymilliós vagy annál magasabb négyzetméteráron meghirdetett ingatlanokra szinte egyáltalán nem mutatkozott náluk érdeklődés. Ennek ellenére úgy látta, hogy sem számottevő árcsökkenés, sem pedig jelentősebb áremelkedés nem valószínű a közeljövőben.
Dr. Kovács Csaba, a Balla Ingatlan agárdi irodájának szakmai vezetője is arról beszélt, hogy a mérsékelt keresleti nyomás miatt az áraknak sincs tere az emelkedésre: a tavalyi erőteljes drágulást követően idén jellemzően stagnáló vagy enyhén mérséklődő árakkal lehet találkozni. Ugyanakkor az alacsony tranzakciószám miatt nehéz most megmondani, hogy a valós értékesítési árak megálltak vagy ténylegesen lefelé tartanak – fűzte hozzá a szakértő.
Garaba Gergely, a Balla Ingatlan VI., VII., VIII. és IX. kerületi irodájának szakmai vezetője ugyanakkor találkozott teljesen indokolatlan áremelésekkel az ingatlantulajdonosok részéről az idei évben. A szakértő szerint a tulajdonosok sok esetben még nem jutottak el arra a pontra, hogy belássák, a kereslet visszaesése miatt minimális árcsökkentésre lenne szükség ahhoz, hogy ingatlanuk ne ragadjon be hosszú időre a kínálatba. Mint mondta, a legtöbb kedvelt belvárosi helyszínen még lehet találni 1 millió forint alatti négyzetméteráron eladó ingatlant, azonban az átlagár bőven ezen szint felett alakul.
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Egyre nehezebb eladni az egymillió forint feletti lakásokat
Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós szakmai vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy az Otthon Start hitel a budai oldalon okozta a legnagyobb mértékű áremelkedést a fővárosban. A kétszobás panellakások ára – melyek húznák az egész piacot – mára elérte a négyzetméterenkénti 1,5-1,7 millió forintos szintet, így mérséklődött irántuk a kereslet.
Eközben az eladók jelentős része továbbra is úgy gondolja, hogy változatlanul a tavalyi árakkal számolhat, és mindössze az ingatlantulajdonosok 10 százaléka volt hajlandó figyelembe venni azt, hogy megváltozott a helyzet az ingatlanpiacon. Pedig a szakértő szerint egyhamar nem lesz kedvezőbb a helyzet, hiszen nem látható olyan tényező, ami az ingatlanárak emelkedésének irányába hatna.
Az eladók még mindig a tavalyi árakhoz ragaszkodnak
Krausz Gábor, a Balla Ingatlan siófoki irodájának szakértője is azzal találkozott, hogy az ingatlanárak a korábbi magas szinteken ragadtak be az elmúlt évek folyamatos emelkedése után. Az eladók pedig egyelőre ragaszkodnak ezekhez az árakhoz, illetve kivárnak, abban reménykedve, hogy talán javulni fog a helyzet a közeljövőben. A szakértő szerint ez azonban erősen kétséges, így ha az eladók belátható időn belül nem csökkentik az ingatlanaik árát, értékesíteni sem fogják tudni őket.
Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője azt hangsúlyozta, hogy a hirdetési árakat tekintve kettészakadt az ingatlanpiac. Ő is azt tapasztalta, hogy sok eladó még mindig az előző évek ingatlanpiaci lendületéből indult ki az árak meghatározásánál, azonban voltak már olyanok, akik számot vetettek a realitásokkal.
Előbbiek esetében természetesen gyakorlatilag esélytelen az értékesítés, míg utóbbiak nagy valószínűséggel vevőre találnak – vélekedett a szakértő, aki azt ugyanakkor leszögezte, hogy az utóbbi hónapokban már nyoma sem volt a piacon az árak emelkedésének, így a legjobb esetben is csak az árak stagnálásáról lehetett beszélni.
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