Sínen van Vitézy nagy terve, jöhet az "országos BKK": alapjaiban alakul át a magyarországi tömegközlekedés

A parlament elfogadta a közösségi közlekedés átalakításáról szóló törvényt, amelynek értelmében egy országos közlekedésszervező és egy állami gördülőállomány-kezelő vállalat jön létre. A Vitézy Dávid közlekedési miniszter által jegyzett reform célja, hogy felkészítse az országot a vasúti monopóliumok uniós szintű megszüntetésére, és 1,8 milliárd eurós uniós forrásból tegye lehetővé több tucat új HÉV- és InterCity-szerelvény beszerzését.

A törvényhozás által 137 igen, 46 nem szavazattal és 7 tartózkodással jóváhagyott jogszabály nyomán felálló országos közlekedésszervező a budapesti BKK-hoz hasonló modell alapján működik majd. A társaság feladata a szolgáltatások megrendelése, a menetrendek és a tarifák egységes kialakítása, valamint a szolgáltatási színvonal ellenőrzése lesz.

A lépésre azért van szükség, mert 2033-tól az Európai Unió minden tagállamában megszűnnek a vasúti monopóliumok, így a közpénzből finanszírozott szolgáltatások esetében kötelezővé válik a pályáztatás. A rendszer a fővárosi buszközlekedés mintájára alakul át, így a járatokat a jövőben magántársaságok is üzemeltethetik, ám a menetrendet és a tarifákat továbbra is kizárólag az állam határozza meg, így az utasok semmit sem érzékelnek majd a háttérben zajló változásokból.

A koncepció nem új keletű, Vitézy Dávid ugyanis már másodszor vág neki az országos szintű szervezőcég létrehozásának. A politikus még a korábbi Fidesz-kormány közlekedési államtitkáraként, 2022 tavaszán egyszer már megalapította a Nemzeti Közlekedési Központot. Ezt a szervezetet azonban a Lázár János vezette akkori Építési és Beruházási Minisztérium rövid időn belül beolvasztotta és felszámolta, a hozzá tartozó közlekedési fejlesztések többségével együtt.

A reformcsomag másik alappillére a gördülőállomány-kezelő társaság megalapítása. Ennek a százszázalékos állami tulajdonú vállalatnak a feladata a tervezett járműbeszerzésekre fordítható, 1,8 milliárd eurós uniós támogatás hatékony felhasználása lesz. A miniszter magyarázata szerint a gyakorlatban egy állami lízingmodell jön létre, amelyben az újonnan vásárolt szerelvények nem az egyes vasúttársaságok tulajdonába kerülnek, hanem ez a dedikált cég adja majd bérbe őket azonos feltételek mellett a piacon versengő szolgáltatóknak.

Az átalakításnak és a rendelkezésre álló forrásoknak köszönhetően a tervek szerint 42 új HÉV-szerelvény érkezik az észak–déli (H5, H6, H7) agglomerációs vonalakra, emellett pedig legalább 35 új InterCity-motorvonattal is bővül a hazai járműállomány.

Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA