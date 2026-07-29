A biztonságos hajózáshoz a szabályok szerint legalább tízcentiméteres távolságot kell tartani a hajófenék és a folyómeder között a balesetek elkerülése érdekében
Visszatér a perzselő hőség: eddig tart az elviselhetetlen meleg Magyarországon
Ismét egyre melegebb idő vár Magyarországra: szerdán már többfelé 35 fokig emelkedik a hőmérséklet, csütörtökön pedig helyenként 37 fokot is mérhetünk. Péntekre tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb tájakon akár 39 fok is lehet, ezért az ország középső részére a HungaroMet a legmagasabb, piros figyelmeztetést adta ki.
Szerdán túlnyomóan derült, napos időre készülhetünk, csupán a délutáni órákban sodródhat némi fátyolfelhő a Dunántúl fölé. Csapadék sehol sem várható. A Dunántúlon a délies szél helyenként megélénkülhet, elsősorban északnyugaton, míg a Dunától keletre többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul, az északkeleti határvidéken ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
Az éjszaka is száraz, derült időt hoz. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalra általában 15 és 21 fok közé csökken, a hidegre hajlamos, szélvédett területeken ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
Csütörtökön tovább fokozódik a hőség: túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható, mérsékelt légmozgással. Délutánra már 32 és 37 fok közé emelkedik a hőmérséklet, így ismét sokfelé lesz kifejezetten megterhelő a hőség. Az országos tisztifőorvos ezért harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére július 30. (csütörtök) 0:00 órától augusztus 4. (kedd) 24:00 óráig
Pénteken folytatódik a kánikula: az ország nagy részén továbbra is derült, száraz idő várható, az északi megyékben ugyan időnként gomolyfelhők képződhetnek, de csapadék ott sem valószínű. A délies szél többnyire mérsékelt marad, miközben a hőmérséklet délutánra 34 és 39 fok közé emelkedik.
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A rendkívüli hőség miatt a HungaroMet péntekre az ország középső részére piros figyelmeztetést adott ki a magas napi középhőmérséklet miatt. A többi országrészben is tartós hőség várható, itt narancssárga és sárga veszélyjelzést adott ki a szolgálat, a napi középhőmérséklet jellemzően 25 és 27 fok között alakul.
A kánikula várhatóan egy hétig tart majd. A HungaroMet még hétfőn közölte, hogy a hét közepétől anticiklon húzódik Magyarország térsége fölé, amely fokozatosan válik a szubtrópusi eredetű forró levegő magjává és hétvégére extrém meleget okoz a Kárpát-medencében.
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