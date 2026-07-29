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Visszatér a perzselő hőség: eddig tart az elviselhetetlen meleg Magyarországon

Pénzcentrum
2026. július 29. 07:21

Ismét egyre melegebb idő vár Magyarországra: szerdán már többfelé 35 fokig emelkedik a hőmérséklet, csütörtökön pedig helyenként 37 fokot is mérhetünk. Péntekre tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb tájakon akár 39 fok is lehet, ezért az ország középső részére a HungaroMet a legmagasabb, piros figyelmeztetést adta ki.

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Szerdán túlnyomóan derült, napos időre készülhetünk, csupán a délutáni órákban sodródhat némi fátyolfelhő a Dunántúl fölé. Csapadék sehol sem várható. A Dunántúlon a délies szél helyenként megélénkülhet, elsősorban északnyugaton, míg a Dunától keletre többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul, az északkeleti határvidéken ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.

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Az éjszaka is száraz, derült időt hoz. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalra általában 15 és 21 fok közé csökken, a hidegre hajlamos, szélvédett területeken ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.

Csütörtökön tovább fokozódik a hőség: túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható, mérsékelt légmozgással. Délutánra már 32 és 37 fok közé emelkedik a hőmérséklet, így ismét sokfelé lesz kifejezetten megterhelő a hőség. Az országos tisztifőorvos ezért harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére július 30. (csütörtök) 0:00 órától augusztus 4. (kedd) 24:00 óráig

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Pénteken folytatódik a kánikula: az ország nagy részén továbbra is derült, száraz idő várható, az északi megyékben ugyan időnként gomolyfelhők képződhetnek, de csapadék ott sem valószínű. A délies szél többnyire mérsékelt marad, miközben a hőmérséklet délutánra 34 és 39 fok közé emelkedik.

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A rendkívüli hőség miatt a HungaroMet péntekre az ország középső részére piros figyelmeztetést adott ki a magas napi középhőmérséklet miatt. A többi országrészben is tartós hőség várható, itt narancssárga és sárga veszélyjelzést adott ki a szolgálat, a napi középhőmérséklet jellemzően 25 és 27 fok között alakul.

A kánikula várhatóan egy hétig tart majd. A HungaroMet még hétfőn közölte, hogy a hét közepétől anticiklon húzódik Magyarország térsége fölé, amely fokozatosan válik a szubtrópusi eredetű forró levegő magjává és hétvégére extrém meleget okoz a Kárpát-medencében.
Címlapkép: Getty Images
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Befektetések esetében azt jelenti, hogy a befektetőnek milyen jellegű befektetései (részvény, kötvény, ingatlan stb.) vannak, de jelenti ugyanazon jellegű befektetések (pl. részvénybefektetés) diverzifikációját (több cég papírjaiba történő részvénybefektetések) is. Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfoliót, hogy ne csupán egyetlen befektetési formától, vagy papírtól függjön. A portfolió alapvetően a kockázatmegosztás eszköze. Máshonnan nézve a portfolio a kockázatcsökkentés eszköze. Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfoliót, hogy ne csupán egyetlen befektetéstől vagy befektetési formától függjön. A kisebb kockázat általában alacsonyabb hozamot is jelent, de az esetleges nagyobb veszteségek is elkerülhetők. Már néhány millió forintos befektetés esetén is érdemes portfóliót kialakítani, könnyen hozzáférhető betétek mellett, egyéb befektetéseket is tartani pl. állampapír, részvény, kötvény.

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