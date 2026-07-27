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Utazás

Súlyos százezreket bukhat a horvát tengerpartra készülő magyar autós: napi pár száz forintból megúszható lenne a baj

Pénzcentrum
2026. július 27. 15:03

Idén jelentősen növekedett a megkötött utasbiztosítások száma, miközben az élesedő piaci versenynek köszönhetően a díjak szinte alig változtak. A nyári főszezonban továbbra is az autó a legnépszerűbb közlekedési eszköz, a magyar utazók többsége az Adriai-tenger partját, azon belül is főként Horvátországot választja úti célként, és egyre tudatosabban köt gépjármű-asszisztenciát is a külföldi utakra.

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A Netrisk adatai alapján július közepéig több mint 220 ezer utasbiztosítást kötöttek, ami 12,6 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Bár az év egészét tekintve a repülőgép a legnépszerűbb közlekedési eszköz, a nyári utazások majdnem felénél, 48 százalékában az autót választják a magyarok. A repülős utak aránya 42 százalékot tesz ki – ezek számát a kerozinellátás körüli bizonytalanságok sem vetették vissza –, míg busszal vagy vonattal mindössze az utazók 6 százaléka kel útra.

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A legnépszerűbb nyári úti célok listája évek óta változatlan, a legtöbben továbbra is Horvátországba, Olaszországba és Ausztriába utaznak. Ez különösen az autós utakra igaz, amelyeknél a térség egyértelmű kedvence Horvátország, hiszen a gépkocsival utazók 35 százaléka ide indul. A nyári autós utazások mintegy kétharmada az Adria térségébe – Horvátországba, Olaszországba, Szlovéniába, Görögországba és Montenegróba – irányul.

A magyar utazók egyre tudatosabbak a járművek biztosítása terén, a nyári szezonban kötött autós utasbiztosítások 76 százalékához igényeltek gépjármű-asszisztenciát is. Horvátország esetében például tízből nyolc ügyfél kéri ezt a kiegészítő fedezetet. Besnyő Márton, a Netrisk Csoport regionális ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy a hosszabb külföldi utaknál ennek kulcsszerepe van, hiszen a szolgáltatás műszaki hiba, defekt vagy baleset esetén fedezheti a helyszíni javítást, az autómentést, a szállást, sőt a bérautó bérlését is. Az asszisztenciát is tartalmazó módozatok átlagdíja a nyári időszakban megközelítette a 16 ezer forintot.

A biztosítók közötti egyre élesebb verseny kifejezetten kedvez az ügyfeleknek, a díjak emiatt alig emelkedtek. Az idén megkötött utasbiztosítások átlagos díja 11 900 forint, míg a kifejezetten nyári szerződéseké 13 400 forint volt, ami mindössze félszázalékos drágulást jelent a tavalyi főszezonhoz képest. A nyári időszakban így egy főre vetítve átlagosan napi 734 forintból is kihozható a pénzügyi védelem. Az általános, mérsékelt áremelkedés mellett ráadásul olyan szereplő is akad a piacon, amely éves szinten akár 20 százalékkal csökkentette a díjait.
Címlapkép: Getty Images
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