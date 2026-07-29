Jövő héten érvénytelenné válik ez a fontos okmány: rengeteg magyar nyugdíjast érinthet a változás

Tanács Zoltán arra hívta fel a figyelmet, hogy augusztus 3-án végleg lejárnak a régi, könyv alakú személyi igazolványok, ezért az érintetteknek érdemes mielőbb gondoskodniuk az okmánycseréről.

Tanács Zoltán a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy a régi okmányokkal augusztus 3-a után már nem lehet hivatalos ügyeket intézni. Kiemelte, hogy az új személyazonosító igazolvány bármelyik kormányablakban személyesen, akár előzetes időpontfoglalás nélkül is igényelhető.

A bejegyzés kitér arra is, hogy az egészségi állapotuk miatt mozgásukban korlátozott személyek, valamint az idősotthonok bentlakói mobil ügyintézést is kérhetnek. A miniszter arra kéri a lakosságot, hogy segítsenek idősebb családtagjaiknak a folyamatban, egyúttal hangsúlyozza, hogy a hetven év felettiek számára az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes. Hozzátette, hogy akinek van érvényes, kártya alakú vezetői engedélye vagy útlevele, annak nem kötelező az új személyi igazolvány kiváltása.

Korábbi cikkünkben már beszámoltunk róla, hogy a Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a lejárat tényét a hatóságok hivatalból jegyzik be a nyilvántartásba, így erről az állampolgárok nem kapnak külön, személyre szabott értesítést.

Címlapkép: MTI/Kovács Márton