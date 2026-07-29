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Vége a trükközésnek a Balatonnál: tömegével bonthatják le a stégeket, ez jöhet helyettük

HelloVidék
2026. július 29. 10:45

Újabb lendületet kaphat az illegális balatoni stégek felszámolása: a Keszthelyi-öböltől több tóparti önkormányzat is felszólítást kapott közösségi stégek kijelölésére. Ábrahámhegyen már zajlik az egyeztetés, a település 2,2 kilométeres partszakaszán ugyanis 105 illegális bejáróstéget tartanak nyilván. A tervek szerint a közösségi lejárók kialakítása után megkezdődhet a szabálytalan építmények felszámolása is.

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Az illegális balatoni stégek ügye évek óta visszatérő probléma. A szabálytalanul kialakított vízbejárók nemcsak jogi kérdést jelentenek: a partszegély és a nádasok állapotára is hatással lehetnek. A vízügy, az önkormányzatok és a Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület az elmúlt években több helyen próbált fellépni a szabálytalan építmények ellen, de a teljes körű felszámolást a rendelkezésre álló források és kapacitások is nehezítették.

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A friss fejlemények szerint most újabb szakaszba léphet az ügy. A HírBalaton cikke szerint a Keszthelyi-öböltől kezdődően több tóparti önkormányzat kapott felszólítást közösségi stégek kijelölésére. A kezdeményezésben a kormányhivatal mellett a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság és az Országos Vízügyi Főigazgatóság is érintett.

Ábrahámhegyen már meg is kezdődött az egyeztetés

Vella Ferenc Zsolt polgármester a HírBalatonnak azt mondta, hogy a település 2,2 kilométeres partszakaszán 105 illegális bejáróstég található. Ez azt jelenti, hogy helyenként mindössze 10–20 méterenként áll egy-egy ilyen építmény.

"A település számára várhatóan 10–12 közösségi stégbejárót engedélyeznek, a többit pedig meg kell szüntetni" – közölte a polgármester.

A tervek szerint tehát nem arról van szó, hogy a tóparti lejárók egyszerűen eltűnnek: a szabálytalan, egyéni használatú építmények helyett közösségi használatú stégeket jelölhetnek ki.

Több mint ezer szabálytalan bejárót is számláltak

A probléma nagyságrendjét jól mutatja, hogy a korábbi légifotós nádtérképezések során több mint ezer illegális stégbejárót azonosítottak a Balaton partján. A szabálytalan építmények felszámolása ugyan az elmúlt években több helyen megkezdődött, a folyamat azonban nem volt folyamatos.

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2025 tavaszán például Balatonszárszón indult meg a bontás, majd a munkát hirtelen felfüggesztették. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság később azt közölte, hogy a vízügyi igazgatóság magasabb prioritású vízgazdálkodási feladatai miatt csoportosította át erőforrásait. 2026 áprilisában az OVF már arról tájékoztatta a HírBalatont, hogy idén folytatják a felszámolást. Az idei folyamatban a cél továbbra is kettős: ahol lehetséges és jogszerű, ott a víziállások szabályozott keretek közé terelése, a nádasokat és a környezetet károsító szabálytalan építmények esetében pedig a felszámolás.Komoly indulatokat is kiválthat a bontás
Ábrahámhegyen a polgármester szerint a közösségi lejárók kijelölése után várható, hogy a vízügy megkezdi az illegális stégek felszámolását. Ez vélhetően nem lesz konfliktusmentes, hiszen számos ilyen építményt évtizedek óta használnak a környék ingatlantulajdonosai és nyaralói.

A hosszú ideje fennálló használat azonban önmagában nem tesz szabályossá egy víziállást. A jogszerű használathoz szükséges engedélyeknek és a mederhasználathoz kapcsolódó előírásoknak is meg kell felelni.

A természetvédelmi szempont sem mellékes: a szabálytalanul kialakított bejárók, horgászállások és egyéb építmények a nádasokat is feldarabolhatják, miközben a parti növényzet fontos szerepet tölt be a Balaton ökológiai rendszerében. A vízügy és a helyi szervezetek ezért az elmúlt években nemcsak az illegális stégek, hanem a szabálytalan horgászkarók felszámolásán is dolgoztak. Ábrahámhegyen ráadásul nem csak stégek kerülhetnek célkeresztbe: a HírBalaton szerint néhány engedély nélkül álló tóparti ingatlan, illetve horgásztanyához kapcsolódó építmény ügyét is rendezni kell.
 
Címlapkép: Getty Images
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