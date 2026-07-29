A Pénzcentrum 2026. július 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Gyengüléssel kezdte a napot a forint: így alakult az euró és a dollár árfolyama
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót 7 órakor 360,91 forinton jegyezték, magasabban a kedd esti 360,33 forintnál. A dollár jegyzése 316,58 forintra erősödött 315,63 forintról, a svájci frank pedig 386,27 forintról 387,40 forintra drágult. Az euró árfolyama 1,1402 dolláron stagnált.
Csökkenéssel kezdődhet a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) szerdán az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.
A keddi parlamenti szavazást követően az államfői jogköröket gyakorló házelnök azonnal aláírta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényt.
Rendkívüli aszálykészültséget rendelt el az Élő Környezetért Felelős Minisztérium, miután az ország jelentős részén kritikus szintet ért el a vízhiány.
A tartós aszály és a Duna kritikusan alacsony vízállása miatt tovább csökkentette teljesítményét a Paksi Atomerőmű.
Mínusz 106 centiméterre süllyedt a Duna vízállása Paksnál, emiatt a Paksi Atomerőmű kénytelen volt csökkenteni az egyik blokkja teljesítményét.
Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament.
Új szabályok jöhetnek a megfélemlítő perek ellen, emellett megszűnhet a bírósági tárgyalások online nyilvánossága.
Gyengült a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest
A legnagyobb mértékű csökkenés a GDP-ben a vegyipari alágakban történt Magyarországon.
Az OTP és a Richter is profitált a kockázatkerülő befektetői hangulatból.
Komoly kockázatot jelent a vártnál kedvezőtlenebb helyzetben lévő, 7-8 százalékos GDP-arányos hiánnyal küzdő 2026-os költségvetés is.
A globális energiapiaci árcsökkenés kifejezetten kedvez a hazai devizának.
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) friss jelentése szerint a következő években felgyorsulhat a magyar gazdaság növekedése.
Az augusztus 20-i tűzijáték lehet a Tisza-kormány nagy vizsgája: sikerül lebontani az előző elit monopóliumát?
A rendezvénypiac évekig úgy működött Magyarországon, hogy a nagy állami megbízások jelentős része egy szűk, politikailag kiválasztott körhöz került.
A nyugdíjkatasztrófa előtt kellene megszorítani: időzített bomba a magyar családtámogatási rendszer?
Az OECD 2026-os országjelentése alapján Magyarország európai szinten is a leginkább veszélyeztetett államok közé tartozik
Felfoghatatlan eurómilliárdok zúdulhatnak Magyarországra: a gazdasági növekedést is égbe lökheti a Tisza terve?
A tízmilliárd eurós uniós helyreállítási alap hatalmas lehetőséget és egyúttal komoly adminisztratív kihívást jelent Magyarország számára.
Vegyesen fogadta a piac az Európai Bizottság újonnan bemutatott reformcsomagját, amely az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS) átalakítását és egy új villamosítási cselekvési tervet is...
Kiderült a keserű igazság a köztársasági elnökről: már rég nem az történik a háttérben, amit a választók hisznek
Bár a köztársasági elnök alkotmányos feladata a nemzet egységének megtestesítése, megválasztása mára a mindenkori parlamenti többség egyszerű személyzeti döntésévé silányult