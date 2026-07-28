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Kész, ennyi volt: történelmi rekord dőlt meg a Dunánál - beütött a krach, tehetetlenül vesztegelnek a luxushajók
A Duna rekordalacsony vízállása miatt súlyos fennakadások alakultak ki a vízi közlekedésben a folyó teljes hajózható szakaszán, így Magyarországon is. A kialakult helyzetben tucatnyi szállodahajó és a teherszállító járatok többsége is vesztegelni kényszerül, a tartós csapadékhiány miatt pedig egyelőre nem várható javulás - írja a Telex.
Kedd reggelre a valaha mért legalacsonyabb szintre, 31 centiméterre apadt a Duna Budapestnél, majd a vízszint késő délutánra tovább süllyedt, elérve a 28 centimétert. Ezzel megdőlt a korábbi, 2018 októberében regisztrált 33 centiméteres negatív rekord.
A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint a rendkívül alacsony vízállás a folyó teljes, 2412 kilométeres hajózható szakaszán akadályozza a nagyobb merülésű hajók közlekedését. Jelenleg mintegy tizenöt szállodahajó vesztegel a magyarországi folyószakaszon, és a teherhajók túlnyomó része is leállt. Csupán azok a teherszállítók képesek még haladni, amelyek a rakományukat a hordképességük 10-20 százalékára csökkentették.
A biztonságos hajózáshoz a szabályok szerint legalább tízcentiméteres távolságot kell tartani a hajófenék és a folyómeder között a balesetek elkerülése érdekében. Intő példa erre annak a szállodahajónak az esete, amely az előző napon futott zátonyra a Duna romániai szakaszán.
A vízügyi igazgatóságok folyamatosan vizsgálják a meder állapotát, a hajózási hatóság pedig rendszeresen tájékoztatja a hajósokat a kritikus, vagyis a szokásos 270 centiméternél sekélyebb gázlókról. Bár a magyarországi szakaszon is egyre több a gázlós, sekély rész, a hatóság egyelőre nem rendelt el hajózási tilalmat vagy korlátozást. A rendelkezésre álló adatok és a jármű merülése alapján így a hajó felelős parancsnoka dönt a továbbhaladásról.
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Az Országos Vízügyi Főigazgatóság előrejelzése szerint a helyzet a napokban nem javul, mivel nem várható számottevő csapadék. Az Alpok és a Kárpát-medence térségét elérő újabb hőhullám miatt a Duna hazai szakaszán, valamint a Tisza duzzasztatlan részein is a vízszint stagnálása, illetve további lassú apadása valószínűsíthető.
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