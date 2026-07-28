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Kész, ennyi volt: történelmi rekord dőlt meg a Dunánál - beütött a krach, tehetetlenül vesztegelnek a luxushajók
Utazás

Kész, ennyi volt: történelmi rekord dőlt meg a Dunánál - beütött a krach, tehetetlenül vesztegelnek a luxushajók

Pénzcentrum
2026. július 28. 20:04

A Duna rekordalacsony vízállása miatt súlyos fennakadások alakultak ki a vízi közlekedésben a folyó teljes hajózható szakaszán, így Magyarországon is. A kialakult helyzetben tucatnyi szállodahajó és a teherszállító járatok többsége is vesztegelni kényszerül, a tartós csapadékhiány miatt pedig egyelőre nem várható javulás - írja a Telex.

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Kedd reggelre a valaha mért legalacsonyabb szintre, 31 centiméterre apadt a Duna Budapestnél, majd a vízszint késő délutánra tovább süllyedt, elérve a 28 centimétert. Ezzel megdőlt a korábbi, 2018 októberében regisztrált 33 centiméteres negatív rekord.

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A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint a rendkívül alacsony vízállás a folyó teljes, 2412 kilométeres hajózható szakaszán akadályozza a nagyobb merülésű hajók közlekedését. Jelenleg mintegy tizenöt szállodahajó vesztegel a magyarországi folyószakaszon, és a teherhajók túlnyomó része is leállt. Csupán azok a teherszállítók képesek még haladni, amelyek a rakományukat a hordképességük 10-20 százalékára csökkentették.

A biztonságos hajózáshoz a szabályok szerint legalább tízcentiméteres távolságot kell tartani a hajófenék és a folyómeder között a balesetek elkerülése érdekében. Intő példa erre annak a szállodahajónak az esete, amely az előző napon futott zátonyra a Duna romániai szakaszán.

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A vízügyi igazgatóságok folyamatosan vizsgálják a meder állapotát, a hajózási hatóság pedig rendszeresen tájékoztatja a hajósokat a kritikus, vagyis a szokásos 270 centiméternél sekélyebb gázlókról. Bár a magyarországi szakaszon is egyre több a gázlós, sekély rész, a hatóság egyelőre nem rendelt el hajózási tilalmat vagy korlátozást. A rendelkezésre álló adatok és a jármű merülése alapján így a hajó felelős parancsnoka dönt a továbbhaladásról.

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Az Országos Vízügyi Főigazgatóság előrejelzése szerint a helyzet a napokban nem javul, mivel nem várható számottevő csapadék. Az Alpok és a Kárpát-medence térségét elérő újabb hőhullám miatt a Duna hazai szakaszán, valamint a Tisza duzzasztatlan részein is a vízszint stagnálása, illetve további lassú apadása valószínűsíthető.
Címlapkép: Getty Images
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Peekaboo
57 perce
Hála istennek, mert ezek a szállodahajók egyrészt borzalmasan elrondítják a Duna-partot, másrészt olyan bűzt csinálnak hogy a budai várban a Savoyai-teraszon, vagy akár a Római-parton se lehet megmaradni a fullasztó, tömény dízel-kipufogógázuktól ami beteríti az egész partot. Ahol kikötnek ott pedig mindent teleszemetelnek és letarolnak a turista tömegek, a legjobb az lenne ha soha többet nem jöhetnének be Budapestre.
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