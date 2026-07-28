Ráfizetett, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

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A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 194,63 pontos, 0,13 százalékos csökkenéssel, 144 278,74 ponton zárt kedden. Az árfolyamok aktuális helyzete a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.
A részvénypiac forgalma 19,7 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint a kedvezőtlen nemzetközi hangulat miatt teljesített gyengén a BÉT. A befektetőket világszerte kivárásra készteti az iráni konfliktusban beállt patthelyzet, a Fed szerdai kamatdöntését megelőző bizonytalanság, valamint a technológiai cégek látványos gyengülése az utóbbi napok során - tette hozzá Aradványi Péter.
- A Mol 24 forinttal, 0,55 százalékkal, 4374 forintra csökkent, 3,0 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 50 forinttal, 0,11 százalékkal, 46 040 forintra esett, forgalmuk 13,5 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 44 forinttal, 1,63 százalékkal, 2750 forintra erősödött, forgalma 643,5 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 60 forinttal, 0,51 százalékkal, 11 680 forintra gyengült, a részvények forgalma 2,2 milliárd forintot ért el.
- A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 9345,35 ponton zárt kedden, ez 24,71 pontos, 0,27 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.
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