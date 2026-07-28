Ráfizetett, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 194,63 pontos, 0,13 százalékos csökkenéssel, 144 278,74 ponton zárt kedden. Az árfolyamok aktuális helyzete a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A részvénypiac forgalma 19,7 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint a kedvezőtlen nemzetközi hangulat miatt teljesített gyengén a BÉT. A befektetőket világszerte kivárásra készteti az iráni konfliktusban beállt patthelyzet, a Fed szerdai kamatdöntését megelőző bizonytalanság, valamint a technológiai cégek látványos gyengülése az utóbbi napok során - tette hozzá Aradványi Péter.