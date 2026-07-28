Soha nem volt még ilyen alacsony a Duna Budapestnél: egyre súlyosabb a vízhiány

Rekordalacsony a Duna vízállása Budapestnél.

Rekordalacsony a Duna vízállása Budapestnél: kedd reggel 31 centimétert mutatott a vízmérce - derül ki az Országos Vízügyi Igazgatóság (OVF) vízügyi honlapjának reggeli adataiból.

Az adatok szerint eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 centiméter volt.

Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA