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Soha nem volt még ilyen alacsony a Duna Budapestnél: egyre súlyosabb a vízhiány
Rekordalacsony a Duna vízállása Budapestnél.
Rekordalacsony a Duna vízállása Budapestnél: kedd reggel 31 centimétert mutatott a vízmérce - derül ki az Országos Vízügyi Igazgatóság (OVF) vízügyi honlapjának reggeli adataiból.
Az adatok szerint eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 centiméter volt.
Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA
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