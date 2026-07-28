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Kölked, 2026. július 18.Második világháborús hajóroncs a nagyon alacsony vízállású Duna visszahúzódó digáncsi mellékágában a Mohács alatti Kölked közelében 2026. július 18-án.MTI/Lakatos Péter
Utazás

Soha nem volt még ilyen alacsony a Duna Budapestnél: egyre súlyosabb a vízhiány

MTI
2026. július 28. 07:50

Rekordalacsony a Duna vízállása Budapestnél.

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Rekordalacsony a Duna vízállása Budapestnél: kedd reggel 31 centimétert mutatott a vízmérce - derül ki az Országos Vízügyi Igazgatóság (OVF) vízügyi honlapjának reggeli adataiból.

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Az adatok szerint eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 centiméter volt.

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Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA
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