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Már szinte biztos, teljesen átalakul Budapest forgalmas része: ennek sok autós nem fog örülni

Pénzcentrum
2026. július 26. 13:03

Évről évre egyre többen veszik birtokba a budapesti rakpartot, amely néhány éve még elsősorban az autós közlekedés terepe volt. A projekt mögött álló szakemberek szerint azonban ez csak az első lépés: hosszú távon parkosabb köztereket, több szabadstrandot, sőt akár a dunai fürdőzés újjáélesztését is szeretnék elérni a fővárosban. Úgy vélik, a klímaváltozás miatt is elkerülhetetlen, hogy Budapest jobban kihasználja a Duna adta lehetőségeket, miközben visszaszorítja az autóforgalmat és élhetőbb köztereket alakít ki. Erről szól a CashTag eheti epizódja.

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A budapesti rakpart átalakítása mára sokkal többről szól, mint egy út időszakos lezárásáról: a kezdeményezés célja, hogy a Duna-part ismét a városlakók egyik legfontosabb köztere legyen, hosszabb távon pedig akár a folyóban való biztonságos fürdőzés is visszatérjen a fővárosba. A projekt mögött álló szakemberek a CashTag-nek arról beszéltek: az elmúlt másfél évtizedben a célok fokozatosan változtak, először a Duna megközelíthetőségét szerették volna javítani, majd azt, hogy az emberek közvetlen kapcsolatba kerülhessenek a vízzel, a következő lépés pedig az, hogy ismét természetes legyen a budapesti dunai fürdőzés.

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A kezdeményezés szerint sokak fejében még mindig él az a kép, hogy a Duna szennyezett, ezért alkalmatlan fürdésre, pedig állításuk szerint ez ma már nem felel meg a valóságnak. Felidézték, hogy a csepeli központi szennyvíztisztító 2011-es átadása óta gyakorlatilag nem kerül tisztítatlan szennyvíz a fővárosból közvetlenül a folyóba, emellett közösségi vízminőség-mérések is azt mutatták, hogy a Duna több budapesti szakaszon megfelel a fürdőzés feltételeinek. Hosszabb távon úszásra alkalmas, biztonságos fauszodák kialakítását és új szabadstrandok létrehozását is elképzelhetőnek tartják.

A rakpart megnyitásának története több mint egy évtizede kezdődött egy egyszeri, autóforgalom nélküli nappal, amely megmutatta, milyen lehet a Duna-part közösségi térként. A projekt a koronavírus-járvány idején kapott nagy lendületet, amikor megnőtt az igény a szabadtéri közterek használatára, azóta pedig évről évre hosszabb időszakokra nyitják meg a rakpartot a gyalogosok és kerékpárosok előtt. A kezdeményezők szerint a korábbi ellenállás fokozatosan csökkent, mert aki személyesen megtapasztalja a forgalommentes rakpart hangulatát, könnyebben elfogadja a változást.

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A fejlesztők szerint a Duna-part Budapest egyik legértékesebb területe, amelynek elsődlegesen a budapestieket kell szolgálnia, miközben a turisták számára is vonzó célpont lehet. Ennek érdekében olyan közteret szeretnének kialakítani, ahol ugyan helyet kapnak vendéglátóhelyek és programok, de a pihenés nem jár fogyasztási kötelezettséggel. A cél az is, hogy a rakpart ne váljon új bulinegyeddé, hanem minden korosztály számára használható, sokféle funkciót betöltő városi tér maradjon.

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Hosszú távon a rakpart jelentős részét parkosítanák, több fával, vízáteresztő burkolatokkal és forgalomcsillapított közterekkel. A tervek szerint a Lánchíd és az Erzsébet híd közötti szakaszon teljesen megszűnhet az átmenő autóforgalom, miközben a fejlesztéseknek az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást is szolgálniuk kell. A kezdeményezés képviselői úgy vélik, hogy a kevesebb autó nemcsak élhetőbb köztereket eredményez, hanem hozzájárulhat a levegőminőség javulásához és a városlakók egészségének megőrzéséhez is.

Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
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