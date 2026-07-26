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Kiadták a riasztást, itt csaphatnak le a zivatarok vasárnap: egy hidegfront érkezik a brutál kánikula előtt
A hét utolsó napján továbbra is kitart a kánikula, a hőmérséklet több helyen elérheti a 35 fokot, ugyanakkor a nyugati és középső országrészben már megnő a záporok és zivatarok esélye. A HungaroMet előrejelzése szerint ugyanakkor az ország nagy részén száraz idő várható, sok napsütéssel. A zivatarok miatt több vármegyére figyelmeztetést is kiadtak, a viharokat erős széllökések kísérhetik. Hétfőre néhány fokos enyhülés érkezik, de a nyárias meleg továbbra is velünk marad.
Nyugat, délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés - a legtöbb a Tiszántúlon. A nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad - derült ki a HungaroMet előrejelzéséből.
Nagy területen élénk, a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként erős lesz a déli, délnyugati szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható. Késő estére általában 20 és 25 fok közé hűl le a levegő.
A nyugati és a középső országrészre is figyelmeztetést adtak ki zivatarok miatt, de délkeleten is előfordulhatnak:
Vasárnap este változóan felhős idő várható, az ország egyes részein előfordulhat zápor, zivatar. A délies szelet élénk lökések kísérhetik. Hajnalra 12 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet.
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Hétfőn a nap első felében még lehetnek felhősebb tájak, majd általában gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátás. Kisebb eső, zápor, zivatar előfordulhat, de az ország nagy része szárazon marad. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél többfelé megélénkül, olykor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű.
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