A súlyos aszály miatt megdőlt a Duna negatív vízállási rekordja Budapestnél, ahol a folyó mindössze 30 centiméteres szinten áll.
Zátonyra futott egy szállodahajó a Dunában az alacsony vízállás miatt: több mint száz utast kellett kimenteni
Zátonyra futott a Duna bolgár-román szakaszán a svájci zászló alatt közlekedő Viking Ullur szállodahajó. Petrisor Ureche, a Drobeta-Turnu Severin-i kikötői hatóság vezetője kedden elmondta: a Bulgária felé tartó Viking Ullur hétfő este indult Drobeta-Turnu Severinből, majd éjfél után a Duna román partjánál, a 817,5-ös folyamkilométernél, Vidintől mintegy 25 kilométerre északnyugatra futott zátonyra. A baleset éjszaka, korlátozott látási viszonyok között történt, amelyhez a Duna alacsony vízállása is hozzájárult.
A Budapest és Vidin között közlekedő hajón 186 európai uniós állampolgárságú utas, valamint 52 fős személyzet tartózkodott. A mentést a bolgár határrendészet hajóival kezdték meg. A kapitány jelentése szerint a művelet idején sem az utasok, sem a személyzet nem volt veszélyben.
A román kikötői hatóságok közlése szerint a hajó a part közelében, a hajózóútvonalon kívül futott zátonyra. Saját erejéből nem tudott kiszabadulni, ezért a szakemberek a hajó kiemelésének lehetőségeit vizsgálják, illetve szükség esetén egy másik szállodahajóra szállítják át az utasokat.
A baleset okát vizsgálják. Ureche szerint a Duna vízhozama jelenleg a szokásos érték harmadát sem éri el: a megszokott másodpercenkénti mintegy 4700 köbméter helyett jelenleg körülbelül 1650 köbméter. Emiatt több dunai szakaszon merüléskorlátozást vezettek be. Calafat térségében egy teherszállító hajó is homokpadra futott.
A hajózási társaságnál jelenleg is lehet utakat foglalni, akár még idénre is. A Dunának ezen a szakaszán Budapesttől Bukarestig 599-999 dolláros - egyéb költségekkel együtt 200-400 ezer forintért - last minute árakon lehet foglalni, míg hosszabb szakaszokon 900 ezertől 2,5 milliós ajánlatokat is találunk.
Nagyjából tizenöt szállodahajó várakozik a Duna magyarországi szakaszán
Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna magyarországi szakaszán, a teherhajók többsége is áll az alacsony vízállás miatt - közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Azt írták: a Duna alacsony vízállása nemcsak Magyarországon, hanem gyakorlatilag a folyó teljes, 2412 kilométeres hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését.
A biztonság érdekében legalább 10 centiméter távolságot kell tartani a hajó alja és a meder között. Hozzátették: a vízügyi igazgatóságok rendszeresen felmérik a folyót, a hajózási hatóság pedig hirdetményben tájékoztatja a hajósokat azokról a gázlókról, ahol nincs meg a szokásos, 270 centiméteres vízmélység.
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Az aktuális vízállás alapján lehet meghatározni, hogy az egyes szakaszokon milyen merülésű hajók közlekedhetnek biztonságosan. Ilyen alacsony vízállásnál a Duna magyarországi szakaszán több "mélységhiányos" hely is kialakul - jegyezték meg.
A minisztérium tájékoztatása szerint a Duna magyarországi szakaszán nagyjából 15 szállodahajó várakozik, a teherhajók többsége is áll, néhány egészen extrém rakománykönnyítéssel - a hordképesség 10-20 százalékával - tud csak közlekedni. Közölték azt is, a kis vízállás miatt a hajózási hatóság nem korlátozza a hajók közlekedését, a közzétett és aktuális vízállás- és gázlóadatok, valamint a saját hajó merülése alapján a hajó felelős vezetője dönthet a továbbhaladásról.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság az MTI-t kedd délután arról tájékoztatta, nem várható sem a Duna alpesi vízgyűjtőterületein, sem a Tisza vízgyűjtőjén területi átlagban említésre méltó mennyiségű csapadék a következő napokban. Ezzel párhuzamosan újabb hőhullám fejti ki hatását az Alpok és a Kárpát-medence térségében is, így a következő napokban stagnáló, lassan apadó vízszintekre van kilátás a Duna magyarországi szakaszán, illetve a Tisza duzzasztásmentes szakaszain is.
Hozzátették: továbbra is marad az igen alacsony mederteltség. Kedd reggel rekordalacsonyra csökkent a Duna vízállása Budapestnél: 31 centimétert mutatott a vízmérce. Eddig a rekordot a 2018. október 25-én mért 33 centiméteres legkisebb mért vízszint jelentette. A vízszint azonban napközben tovább süllyedt, 17 órakor 28 centiméter volt.
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