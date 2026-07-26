2026. július 26. vasárnap Anna, Anikó
33 °C Budapest
OTP Bank Liga
|
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Zsúfolt nyári nap a balatonlellei strandon, Magyarország – családok és turisták pihennek a Balaton partján
Utazás

Hirtelen zuhanás után elképesztő fordulat a Balatonnál: most közölte a HungaroMet, mire kell készülni

MTI
2026. július 26. 10:30

Bár az elmúlt napok változékony időjárása miatt közel hat fokkal lehűlt a Balaton, a HungaroMet előrejelzése szerint a jövő heti kánikula ismét gyors és erőteljes felmelegedést hoz.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A meteorológiai szolgálat szombati tájékoztatása alapján a tó vízhőmérséklete a július 18-i 26,6 Celsius-fokról szombat reggelre 20,8 fokra esett vissza. Ez a hirtelen lehűlés egy rendkívül meleg időszakot tört meg, miután a június első felében tapasztalt ingadozások után a hónap végére tartós felmelegedés alakult ki.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ennek csúcspontjaként június 30-án a Balaton napi átlagos vízhőmérséklete elérte a 29,2 fokot. Az extrém hőség és az alacsony vízállás együttes hatására kialakult érték a mérések kezdete óta a legmagasabb júniusi adatnak számít.

Kapcsolódó cikkeink:

A jövő hétre várható újabb hőhullám hatására a víz hőmérséklete ismét emelkedni kezd, és visszatérhet a korábban megszokott nyári trendhez. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a hivatalos méréseket a Siófoki Viharjelző Obszervatórium előtt, egyméteres mélységben végzik, így a sekélyebb, part menti vizekben a strandolók a hivatalos adatoknál akár egy-két fokkal melegebb hőmérsékletet is tapasztalhatnak.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Balaton #víz #időjárás #kánikula #nyár #hőmérséklet #meteorológia #lehűlés #hőhullám #hungaromet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:29
11:13
11:00
10:53
10:46
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 26.
Már rég nem nagyszüleink filléres nyaralása: egyre többen jönnek rá, 2026-ban mégis ezt éri meg választani
2026. július 25.
Kitálalt a magyar író a kötelező olvasmányokról: "ezzel a művel majdnem keresztbe törték minden érdeklődésemet az olvasás iránt"
2026. július 26.
Íme a magyar ökofalu, ahol gyakorlatilag nullázták a rezsit: így spórolnak milliókat a mindennapokon
2026. július 25.
Egyszerű trükkel spórolnak egy vagyont az élelmes magyarok 2026-ban: íme legális, teljesen ingyenes módszer
2026. július 25.
2026 augusztusa igazán különleges lesz: évszázados élmény vár az emberiségre, csak pár órát kell utazni érte Budapestről
NAPTÁR
Tovább
2026. július 26. vasárnap
Anna, Anikó
30. hét
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Teljesen kiakadt az éttermi borravalón Erdélyi Mónika: Miért adjak, ha én szolgálom ki magam?!
2
1 hete
Beütött a drágulás: már 300 ezer forintba kerül egyetlen hétvége a magyarok kedvenc tengerparti városában
3
2 napja
Újabb csapás a közlekedőknek: egy tollvonással törölték a gyorsforgalmi utat
4
2 hete
Brutális tömegkarambol miatt áll a forgalom az M5-ösön: óriási a káosz
5
1 hete
Figyelmeztet a nagykövetség: háború lesz a magyarok kedvelt üdülőhelyén, erre kérik a kint nyaralókat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Életjáradék
A biztosított részére élete végéig havi rendszerességgel fizetett összeg, amelynek mértéke a befizetett összegek nagyságán és a befizetési időszak hosszán múlik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 26. 10:03
Íme a magyar ökofalu, ahol gyakorlatilag nullázták a rezsit: így spórolnak milliókat a mindennapokon
Pénzcentrum  |  2026. július 26. 06:06
Már rég nem nagyszüleink filléres nyaralása: egyre többen jönnek rá, 2026-ban mégis ezt éri meg választani
Agrárszektor  |  2026. július 26. 10:29
Durva, mire ébredtek ma sokan Magyarországon: erre nem számítottunk