Hirtelen zuhanás után elképesztő fordulat a Balatonnál: most közölte a HungaroMet, mire kell készülni

Bár az elmúlt napok változékony időjárása miatt közel hat fokkal lehűlt a Balaton, a HungaroMet előrejelzése szerint a jövő heti kánikula ismét gyors és erőteljes felmelegedést hoz.

A meteorológiai szolgálat szombati tájékoztatása alapján a tó vízhőmérséklete a július 18-i 26,6 Celsius-fokról szombat reggelre 20,8 fokra esett vissza. Ez a hirtelen lehűlés egy rendkívül meleg időszakot tört meg, miután a június első felében tapasztalt ingadozások után a hónap végére tartós felmelegedés alakult ki.

Ennek csúcspontjaként június 30-án a Balaton napi átlagos vízhőmérséklete elérte a 29,2 fokot. Az extrém hőség és az alacsony vízállás együttes hatására kialakult érték a mérések kezdete óta a legmagasabb júniusi adatnak számít.

A jövő hétre várható újabb hőhullám hatására a víz hőmérséklete ismét emelkedni kezd, és visszatérhet a korábban megszokott nyári trendhez. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a hivatalos méréseket a Siófoki Viharjelző Obszervatórium előtt, egyméteres mélységben végzik, így a sekélyebb, part menti vizekben a strandolók a hivatalos adatoknál akár egy-két fokkal melegebb hőmérsékletet is tapasztalhatnak.