A hét közepétől ismét egyre melegebb időre készülhetünk: kedden még 27-32 fok várható, szerdától azonban gyors ütemben erősödik a felmelegedés.
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 28.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. július 28.
Névnap
Szabolcs
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Deviza árfolyam
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Befektetés, tőzsde
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RICHTER: 11740 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.07.29: Túlnyomóan derült időre van kilátás csapadék nélkül. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10, 19, délután általában 30, 35 fok között valószínű.
2026.07.30: Túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 12, 21 fokról délutánra általában 32, 37 fok közé melegszik fel a levegő.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a szervezet görcskészsége erősödhet. (2026.07.27)
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