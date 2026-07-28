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Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 28.)
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Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 28.)

Pénzcentrum
2026. július 28. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. július 28.

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USD: 317.27 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 46090 Ft
MOL: 4398 Ft
RICHTER: 11740 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.07.29: Túlnyomóan derült időre van kilátás csapadék nélkül. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10, 19, délután általában 30, 35 fok között valószínű.

2026.07.30: Túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 12, 21 fokról délutánra általában 32, 37 fok közé melegszik fel a levegő.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a szervezet görcskészsége erősödhet. (2026.07.27)

Akciók

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