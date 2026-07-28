Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 28.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. július 28.

Névnap

Szabolcs

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 360.57 Ft

CHF: 387.28 Ft

GBP: 421.66 Ft

USD: 317.27 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 46090 Ft

MOL: 4398 Ft

RICHTER: 11740 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.07.29: Túlnyomóan derült időre van kilátás csapadék nélkül. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10, 19, délután általában 30, 35 fok között valószínű.

2026.07.30: Túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 12, 21 fokról délutánra általában 32, 37 fok közé melegszik fel a levegő.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a szervezet görcskészsége erősödhet. (2026.07.27)

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