A felszíni vízvizsgálatok eredményei megfelelőnek minősülnek, a vizsgált paraméterek a meghatározott határértékek alatt vannak.
Kiadták a vörös riasztást, jön a kemény kánikula: ezekben a megyékben már szerdától brutál meleg lesz
A hét közepétől ismét egyre melegebb időre készülhetünk: kedden még 27-32 fok várható, szerdától azonban gyors ütemben erősödik a felmelegedés. Csütörtökön már helyenként 37, pénteken pedig akár 39 Celsius-fokig is emelkedhet a hőmérséklet. A napsütést csak kevés felhő zavarja majd, csapadékra pedig a hét nagy részében alig van esély.
Kedden a reggeli, délnyugaton és északkeleten még előforduló felhőzet fokozatosan felszakadozik, így országszerte sok napsütésre és gomolyfelhőkre számíthatunk. Csapadék nem várható. Az északnyugati, északi szél többfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, estére pedig 16 és 25 fok közé hűl a levegő - derült ki a HungaroMet előrejelzéséből.
Az esti órákra a gomolyfelhők mindenütt feloszlanak, az éjszaka derült lesz. Eső továbbra sem valószínű. Az északias szél az északkeleti országrészben még átmenetileg élénk lehet, majd fokozatosan veszít erejéből. Hajnalra általában 10 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, de a fagyzugos területeken ennél néhány fokkal hűvösebb, a nagyvárosokban és a vízpartok közelében pedig enyhébb idő várható.
Szerdán napos, többnyire derült idő ígérkezik, csapadék nélkül. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 30 és 35 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Már az ország egy részére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a hőség miatt.
Csütörtökön is kitart a napos, száraz idő. A szél többnyire mérsékelt lesz. A reggeli 12-21 fokról délutánra 32–37 fok közé melegszik fel a levegő. Már másodfokú figyelmeztetés is érvényben van aznap.
Pénteken tovább fokozódik a hőség: az ország nagy részén derült, csapadékmentes idő várható. Az északi megyékben ugyanakkor a napsütés mellett gomolyfelhők is képződhetnek, amelyekből helyenként egy-egy zápor vagy zivatar sem zárható ki. A délies szél mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet 14 és 22, a délutáni csúcsérték pedig már 34 és 39 fok között alakulhat.
Kiadták a piros figyelmeztetést is jónéhány megyére a magas hőmérséklet miatt.
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Címlapkép: MTI/Purger Tamás
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