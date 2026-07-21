2026. július 21. kedd Dániel, Daniella
26 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Meghökkentő drónfelvételek készültek a Dunáról: olyan arcát mutatja a folyó, amit generációk óta nem láttunk
Utazás

Meghökkentő drónfelvételek készültek a Dunáról: olyan arcát mutatja a folyó, amit generációk óta nem láttunk

Pénzcentrum
2026. július 21. 13:44

A Duna most olyan állapotba került, amelyet évtizedek óta nem láttunk: a drónfelvételek megmutatják, hogyan rajzolja át a folyó a saját partvonalát, ahogy a víz visszahúzódik, zátonyok, homokpadok és teljesen új száraz területek bukkannak elő. A budapesti szakaszon készült képek ugyanazt a jelenséget erősítik meg, amit Mohácsnál már mérőszámok igazolnak: a Duna történelmi mélyponthoz közelít, és a kisvízhelyzet nemcsak a hajózást, hanem a folyó egész arcát megváltoztatja.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Duna idén nyáron már nem egyszerűen alacsony vízállású: a folyó olyan állapotba került, amelyet a helyiek is döbbenettel figyelnek. A legfrissebb drónfelvételek megmutatják, milyen, amikor a víz nemcsak visszahúzódik, hanem teljesen új partvonalat rajzol. A kavicsos, homokos sávok úgy bukkannak elő, mintha a folyó hirtelen eltűnt volna, és csak a meder maradt volna hátra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Kabin által megosztott képeken látszik, ahogy a budapesti szakaszon is egészen más arcát mutatja a Duna: a víz helyenként annyira visszahúzódott, hogy a part mentén új „szigetek” és szárazra került zátonyok rajzolódnak ki.

A jelenség nem elszigetelt. Ahogy arról korábban a Pénzcentrum is beszámolt, Mohácsnál vasárnap hajnalra mindössze 27 centiméterre csökkent a vízállás, ami már a történelmi negatív rekord közelében jár. A folyami forgalom ugyan nem állt le, de a hajózásban fokozott óvatosságra van szükség, hiszen a sekély szakaszokon a nagyobb merülésű hajók könnyen fennakadhatnak. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a Mahart-PassNave több járatot módosított útvonalon közlekedtet, egyes szakaszokon pedig teljesen leállította a menetrendet.

A rendkívüli kisvíz nemcsak a hajózást érinti. A Duna mellékágainál, például a Sugovicánál vagy a Külső-Béda térségében olyan látványosságok kerülnek elő, amelyek normál vízállásnál a folyó mélyén rejtőznek. A Gabriella-zátonynál most száraz lábbal lehet megközelíteni az elsüllyedt uszályroncsokat, amelyek évtizedek óta a víz alatt hevertek. A drónfelvételek ezeket a felszínre került titkokat is megmutatják: a folyó medrének mintázata, a zátonyok formája és a víz által hátrahagyott nyomok egyszerre lenyűgözőek és ijesztőek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A tartós aszály és az extrém hőség következményei már nemcsak a vízügyi szakemberek grafikonjain látszanak, hanem a mindennapi életben is. A hajózási korlátozások, a módosított menetrendek, a szárazra került mellékágak és a megváltozott partvonal mind azt mutatják, hogy a Duna vízszintje olyan szintre süllyedt, amelyre a történelemben alig volt példa. A következő hetekben ugyan enyhe vízszintemelkedés várható, de a szakértők szerint a helyzet törékeny, és a tartós kisvízhelyzet Európa-szerte komoly problémákat okoz.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Budapest #időjárás #duna #hőség #drón #természet #hajózás #vízállás #aszály #vízszint

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:07
13:44
13:34
13:30
13:22
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 21.
Felfoghatatlan csalási módszerrel fosztják ki tömegek bankszámláit: már az arcképes azonosítás is kevés, hogy megvédjen?!
2026. július 20.
Íme Magyarország friss szegénységtérképe: havi pártízezerből tengődnek a hazai nyomorfalvak lakói
2026. július 21.
Ki nem találod, melyik most a világ leggazdagabb országa: óriási meglepetés a toplistán, Amerika nagyot zuhant
2026. július 21.
Ez lehet a magyar futball új titkos fegyvere: így keresik a jövő sztárjait, már Marco Rossi is felfigyelt rá
2026. július 20.
Megszólalt Polgár Judit: visszautasította a jelölést, nem lesz államfő a sakknagymester
NAPTÁR
Tovább
2026. július 21. kedd
Dániel, Daniella
30. hét
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Beütött a drágulás: már 300 ezer forintba kerül egyetlen hétvége a magyarok kedvenc tengerparti városában
2
7 napja
Teljesen kiakadt az éttermi borravalón Erdélyi Mónika: Miért adjak, ha én szolgálom ki magam?!
3
2 hete
Milliós bírságokat szórnak a magyarok kedvenc nyaralóhelyein: egy eltett kagyló vagy egy szelfi is vaskos csekket érhet
4
5 napja
Figyelmeztet a nagykövetség: háború lesz a magyarok kedvelt üdülőhelyén, erre kérik a kint nyaralókat
5
1 hete
Brutális tömegkarambol miatt áll a forgalom az M5-ösön: óriási a káosz
PÉNZÜGYI KISOKOS
Opció gyakorlásának napja
Az a nap, amikor az opció jogosultja, az opciós jogát gyakorolva az opció tárgyát képező eszközt egyoldalú nyilatkozattal eladja, megvásárolja, vagy elszámolja. Az opció gyakorlásának napja a megállapodás függvényében lehet: egy adott napra meghatározott időpontban (európai típusú opció), vagy egy adott időszakban bármikor (amerikai típusú opció).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 21. 13:30
Jégeső, zivatarok vágják ketté a szép nyári időt: mutatjuk, mikor vág be a szürkeség
Pénzcentrum  |  2026. július 21. 13:14
Te is szedsz ilyen BioTech-es tablettát? Be ne vedd, veszélyes lehet, visszahívták!
Agrárszektor  |  2026. július 21. 13:33
Súlyos veszély fenyegeti a beporzókat: ennek rossz vége lehet