Meghökkentő drónfelvételek készültek a Dunáról: olyan arcát mutatja a folyó, amit generációk óta nem láttunk

A Duna most olyan állapotba került, amelyet évtizedek óta nem láttunk: a drónfelvételek megmutatják, hogyan rajzolja át a folyó a saját partvonalát, ahogy a víz visszahúzódik, zátonyok, homokpadok és teljesen új száraz területek bukkannak elő. A budapesti szakaszon készült képek ugyanazt a jelenséget erősítik meg, amit Mohácsnál már mérőszámok igazolnak: a Duna történelmi mélyponthoz közelít, és a kisvízhelyzet nemcsak a hajózást, hanem a folyó egész arcát megváltoztatja.

A Duna idén nyáron már nem egyszerűen alacsony vízállású: a folyó olyan állapotba került, amelyet a helyiek is döbbenettel figyelnek. A legfrissebb drónfelvételek megmutatják, milyen, amikor a víz nemcsak visszahúzódik, hanem teljesen új partvonalat rajzol. A kavicsos, homokos sávok úgy bukkannak elő, mintha a folyó hirtelen eltűnt volna, és csak a meder maradt volna hátra.

A Kabin által megosztott képeken látszik, ahogy a budapesti szakaszon is egészen más arcát mutatja a Duna: a víz helyenként annyira visszahúzódott, hogy a part mentén új „szigetek” és szárazra került zátonyok rajzolódnak ki.

A jelenség nem elszigetelt. Ahogy arról korábban a Pénzcentrum is beszámolt, Mohácsnál vasárnap hajnalra mindössze 27 centiméterre csökkent a vízállás, ami már a történelmi negatív rekord közelében jár. A folyami forgalom ugyan nem állt le, de a hajózásban fokozott óvatosságra van szükség, hiszen a sekély szakaszokon a nagyobb merülésű hajók könnyen fennakadhatnak. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a Mahart-PassNave több járatot módosított útvonalon közlekedtet, egyes szakaszokon pedig teljesen leállította a menetrendet.

A rendkívüli kisvíz nemcsak a hajózást érinti. A Duna mellékágainál, például a Sugovicánál vagy a Külső-Béda térségében olyan látványosságok kerülnek elő, amelyek normál vízállásnál a folyó mélyén rejtőznek. A Gabriella-zátonynál most száraz lábbal lehet megközelíteni az elsüllyedt uszályroncsokat, amelyek évtizedek óta a víz alatt hevertek. A drónfelvételek ezeket a felszínre került titkokat is megmutatják: a folyó medrének mintázata, a zátonyok formája és a víz által hátrahagyott nyomok egyszerre lenyűgözőek és ijesztőek.

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