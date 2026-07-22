Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 22.)
Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. július 22., szerda.
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Deviza árfolyam
EUR: 362.45 Ft
CHF: 390.82 Ft
GBP: 425.24 Ft
USD: 317.73 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 46100 Ft
MOL: 4328 Ft
RICHTER: 11780 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.07.23: Észak, északnyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan alakul ki zápor, zivatar. A nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet élénk, több helyen erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9, 15 fok között, a kevésbé felhős, illetve hidegre hajlamos helyeken 8 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között változik.
2026.07.24: A napsütés melletti gomolyfelhő-képződésből elsősorban hazánk keleti felén alakulhat ki néhol zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szelet élénk, több helyen erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban általában 10 és 16 fok között, a szélvédett, illetve hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul. Délután 22, 27 fok között valószínű.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
Frontátvonulás nem nehezíti a mindennapjainkat, de a magasban hűvösebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, ezért azoknál, akiknek a neuro-hormonális rendszere nem működik olajozottan, azok hidegfront jellegű változásokat tapasztalhatnak. Ilyen változás lehet a fejfájás, migrén, nehézkes gondolkodás, vérnyomás csökkenése. Ezért a közlekedésben résztvevők fokozottabban figyeljenek! (2026.07.21)
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