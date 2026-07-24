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Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 24.)
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Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 24.)

Pénzcentrum
2026. július 24. 07:45

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. július 24., péntek.

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Országos középtávú előrejelzés

2026.07.25: A többnyire kevés fátyol-, illetve gomolyfelhő mellett napos idő várható, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. A nagyrészt változó irányú szél mérsékelt marad, de a Nyugat-Dunántúlon megélénkül a délies légmozgás. A minimum általában 10, 15 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken lehet ennél hűvösebb a hajnal. A csúcsérték 25 és 30 fok között várható.

2026.07.26: Délnyugat, nyugat felől felhők sodródnak fölénk, illetve képződnek térségünkben, melyek mellett általában többórás, keleten sok napsütés várható. Délutántól nyugat felől egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor, zivatar. A déli, délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé hűl le a levegő, délután 28, 33 fok valószínű.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hidegfronti hatás várható, így az arra érzékenyeknél fejfájást, ingerlékenységet és vérnyomás-ingadozást válthat ki. A lehűléshez fáradtság, koncentrációcsökkenés, valamint ízületi panaszok társulhatnak. A záporok és zivatarok környezetében bekövetkező gyors légköri változások átmenetileg fokozhatják a tüneteket. (2026.07.23)

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