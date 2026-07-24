Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 24.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. július 24., péntek.

Névnap

Kinga, Kincső

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 364.02 Ft

CHF: 391.39 Ft

GBP: 425.83 Ft

USD: 319.82 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 46020 Ft

MOL: 4448 Ft

RICHTER: 11650 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.07.25: A többnyire kevés fátyol-, illetve gomolyfelhő mellett napos idő várható, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. A nagyrészt változó irányú szél mérsékelt marad, de a Nyugat-Dunántúlon megélénkül a délies légmozgás. A minimum általában 10, 15 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken lehet ennél hűvösebb a hajnal. A csúcsérték 25 és 30 fok között várható.

2026.07.26: Délnyugat, nyugat felől felhők sodródnak fölénk, illetve képződnek térségünkben, melyek mellett általában többórás, keleten sok napsütés várható. Délutántól nyugat felől egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor, zivatar. A déli, délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé hűl le a levegő, délután 28, 33 fok valószínű.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hidegfronti hatás várható, így az arra érzékenyeknél fejfájást, ingerlékenységet és vérnyomás-ingadozást válthat ki. A lehűléshez fáradtság, koncentrációcsökkenés, valamint ízületi panaszok társulhatnak. A záporok és zivatarok környezetében bekövetkező gyors légköri változások átmenetileg fokozhatják a tüneteket. (2026.07.23)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!