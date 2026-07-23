Világháborús bomba miatt lezárják Budapest egyik legforgalmasabb hídját: ekkortól nem lehet arra közlekedni

Péntek hajnalban lezárják a Margit hidat, mert a Duna alacsony vízállása miatt feltételezhetően egy második világháborús robbanótest került felszínre a híd középső pillérénél. Erről a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete tájékoztatta csütörtökön az MTI-t.

A tűzszerészeti művelet idejére pénteken reggel 5 órától teljes szélességében lezárják a Margit hidat mindkét irányból. A biztonsági intézkedések nemcsak a hidat érintik. Lezárják a Margitsziget Margit híd felőli részét, valamint a Duna érintett, 200 méteres sugarú szakaszát is, amíg a tűzszerészek elvégzik a szükséges vizsgálatokat és intézkedéseket.

A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy a lezárás idején lehetőség szerint válasszanak más útvonalat. A forgalomkorlátozás feloldásáról a tűzszerészeti beavatkozás befejezését követően döntenek.