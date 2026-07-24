Döntöttek Brüsszelben: rossz fát tett a tűzre a Google, gigabírságot kapnak a nyakukba

Az Európai Unió 890 millió eurós bírságot szabott ki a Google-ra, mert a vállalat a vádak szerint visszaélt piaci erőfölényével, és a saját alkalmazásait, valamint szolgáltatásait részesítette előnyben a versenytársaival szemben. Ez az első jelentős fellépés a technológiai óriás ellen a digitális piacokról szóló uniós rendelet (DMA) alapján, amely a legnagyobb technológiai cégek befolyásának korlátozására hivatott - számolt be róla a BBC.

A Bizottság szerint a Google gyakorlata szűkítette a fogyasztók választási lehetőségeit, és tisztességtelen előnyhöz juttatta saját szolgáltatásait. A bírság összege két különálló jogsértésből tevődik össze. Az egyik, 460 millió eurós tételt azért szabták ki, mert a Google a keresési találatok között előnyben részesítette saját repülőjegy- és szálláskereső szolgáltatásait a versenytársakkal szemben.

A másik, 430 millió eurós büntetés a Play Áruház szabályozásához kapcsolódik, mivel a hatóságok szerint a vállalat nem tette lehetővé a fejlesztőknek, hogy tájékoztassák a felhasználókat a Google saját piacterén kívül elérhető, kedvezőbb áru ajánlatokról.

A vállalat élesen bírálta a döntést, mivel álláspontjuk szerint az uniós követelmények károsíthatják a több millió európai felhasználó által igénybe vett szolgáltatásokat. Kent Walker, a Google globális ügyekért felelős elnöke kijelentette, hogy a szabályozásnak való megfelelés érdekében kénytelenek megszüntetni több olyan közkedvelt, valós idejű keresési funkciót, mint a szállodák, repülőjáratok és éttermek azonnali árainak és elérhetőségének megjelenítése, valamint le kell építeniük a Google Play biztonsági rendszerét is. A vezető szerint ez a megközelítés nem a tisztességes versenyt szolgálja.

Az uniós tisztségviselők visszautasították ezt az érvelést, hangsúlyozva, hogy a döntések elengedhetetlenek ahhoz, hogy a piacvezető platformok ne hozhassák hátrányos helyzetbe a versenytársaikat. Teresa Ribera versenyügyi biztos szerint a cégeknek termékeik minősége, nem pedig piaci pozíciójuk révén kellene sikeresnek lenniük. Henna Virkkunen, az Európai Unió technológiai vezetője hasonlóan fogalmazott, kiemelve, hogy a cél a verseny élénkítése és a többi vállalat innovációs lehetőségeinek biztosítása.

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A Google és az európai szabályozók kapcsolata régóta feszült, a vállalatot korábban már több versenyjogi ügyben is milliárdos bírságokkal sújtották. Elemzők szerint a mostani döntés meghozatala elhúzódott, feltehetően azért, hogy elkerüljék az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok megromlását. Zach Meyers, a Centre on Regulation in Europe kutatási igazgatója szerint azonban az amerikai elnök kiszámíthatatlansága miatt az uniós tisztségviselők úgy ítélték meg, hogy kevés hasznuk származik az óvatoskodásból, ezért végül határozottan felléptek a bírsággal.

A vállalatnak hatvan nap áll rendelkezésére, hogy eleget tegyen a határozatnak, vagy a bíróság előtt támadja meg az Európai Bizottság döntését. Nemrég egy több mint 4 milliárd eurós bírságot is kiszabtak az amerikai cégre.