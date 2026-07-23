Megérkezik a fordulat az időjárásban: ezt tartogatja a csütörtök Magyarországon

Csütörtökön változékonyabb arcát mutatja az időjárás. Észak, északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé számítani kell záporokra, zivatarokra is, miközben az északnyugatira forduló szél sokfelé megerősödik. A hőmérséklet ugyanakkor továbbra is kellemes nyári tartományban alakul, délután jellemzően 23 és 29 Celsius-fok közötti maximumokra lehet számítani.

A HungaroMet előrejelzése szerint az éjszakai minimumok többnyire 9 és 15 fok között alakulnak, a derült, szélvédett tájakon ennél hűvösebb is lehet. Napközben a legtöbb helyen 23 és 29 fok közé melegszik fel a levegő, a legmelegebb a déli és délkeleti országrészben lehet.

A napsütést időszakosan erősen megnövekvő felhőzet zavarhatja meg. Elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, elsősorban az északi és nyugati tájakon, de másutt sem kizárt csapadék. Az északnyugati szél többfelé élénk, helyenként erős lökésekkel kísérheti a front átvonulását.

Budapesten 25 és 27 fok körüli csúcshőmérséklet várható. A fővárosban is megnövekedhet a felhőzet, időnként gyenge zápor is előfordulhat, de hosszabb-rövidebb napos időszakokra is készülhetünk.

A jelenlegi előrejelzések alapján nem kell tartós lehűlésre számítani. A nyárias meleg kitart, ugyanakkor a csütörtöki front átmenetileg mérsékelheti a hőséget, és többfelé felfrissítheti a levegőt.