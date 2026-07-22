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BER repülőtér (Berlin-Brandenburg repülőtér) a repülésirányító toronnyal és a terminálépülettel. Nemzetközi kereskedelmi repülőtér, Berlin déli külvárosában, a brandenburgi Schönefeldben található.
Utazás

Új szabályok jönnek a repülésben: döntöttek az EU-ban, vége a pofátlan lehúzásoknak

Pénzcentrum
2026. július 22. 09:11

Az Európai Unió új légiközlekedési szabályozása átláthatóbbá teszi a poggyászdíjakat, megtiltja, hogy felárat kérjenek a családtagok egymás melletti ülőhelyeiért, és a légitársaságok nyomása ellenére is megőrzi az utasok kártérítési jogait járatkésések esetén.

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A diszkont légitársaságok gyakorlatát is átalakító, kompromisszumos új előírásokra 2027 közepéig kell felkészülniük a piaci szereplőknek - írja a a G7. A leglátványosabb változás a poggyászok szabályozását érinti.

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Az Európai Parlament eredetileg azt szerette volna elérni, hogy az alapjegyár automatikusan tartalmazzon egy kézitáskát és egy hétkilós kézipoggyászt. Ezt az iparági szereplők – köztük Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója – fizikai és biztonsági korlátokra hivatkozva hevesen ellenezték.

A végső kompromisszum értelmében a nagyobb kézipoggyász szállítása továbbra sem lesz ingyenes, ám a légitársaságoknak a jegyárakat úgy kell feltüntetniük, hogy azok alapból tartalmazzák az ülés alá helyezhető kis méretű csomag viteldíját.

Bár a csomagok méretét és súlyát továbbra is a társaságok határozhatják meg, ez az újítás a gyakorlatban jóval átláthatóbb árazást eredményez. Sőt, a szabályozás anyagilag kedvezhet azoknak az utasoknak is, akik csupán egyetlen kis hátizsákkal kelnek útra. Bár Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója a versenyképesség romlására hivatkozva élesen bírálta a döntést, a fogyasztóvédelmi szervezetek egyértelműen üdvözölték a lépést.

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További fontos újítás, hogy a légitársaságok nem számolhatnak fel külön helyfoglalási díjat azért, hogy a szülők a gyermekeik, a kísérők pedig a fogyatékossággal élő utasok mellett ülhessenek. Szintén lényeges változás, hogy a légitársaságok nem tagadhatják meg a felszállást a visszaútra vagy a csatlakozó járatra – és külön díjat sem kérhetnek –, ha az utas egy korábbi utazási szakaszon nem jelent meg.

Ezzel a jogalkotó felszámolja azt a gyakorlatot, amellyel a cégek az árazási különbségeket kihasználó, az utazást bizonyos szakaszokon szándékosan kihagyó utasokat próbálták büntetni.

Az Európai Unió Tanácsa egy ponton jelentősen szigorította volna a feltételeket, és például csak legalább négyórás késés után tette volna lehetővé a kompenzációt, ami az utasok többségét megfosztotta volna a kártérítéstől.

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Bár a magyar kormány eleinte fogyasztóbarát álláspontot képviselt, később feltételesen támogatta ezt a szigorúbb tervezetet. Az Európai Parlamentnek azonban sikerült megvédenie a fogyasztói jogokat, így a végleges javaslatot végül elsöprő többséggel fogadták el, az összes magyar európai parlamenti párt képviselőinek támogató szavazata mellett.

Ennek köszönhetően a kártérítési összegek változatlanok maradnak, így járattörlés vagy legalább háromórás késés esetén a repülési távolságtól függően továbbra is 250, 400 vagy 600 eurós kompenzáció illeti meg az utasokat. A légitársaságoknak ezentúl proaktívan, 96 órán belül tájékoztatniuk kell az érintetteket a jogaikról és a kártalanítási lehetőségekről.

Komoly előrelépés, hogy a szolgáltatók nem hivatkozhatnak mentesítő körülményként "váratlan repülésbiztonsági hiányosságokra", ha a technikai probléma valójában a saját mulasztásukból vagy felelősségi körükből fakad.

A repülőtéren rekedt utasok ellátásáról és szükség szerinti elszállásolásáról továbbra is kötelező gondoskodni, ráadásul a kártérítési igények érvényesítésére szakosodott közvetítő cégek is a piacon maradhatnak, így a bonyolultabb esetekben az utasok a jövőben is igénybe vehetik jogi segítségüket.
Címlapkép: Getty Images
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