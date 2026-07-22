Újabb kemény hőhullám ront Magyarországra: hihetetlen forróságot jósol a megbízható előrejelzés

A hónapfordulóval ismét rekkenő hőség éri el Közép-Európát, köztük Magyarországot is. Bár a felmelegedés érkezése szinte biztos, a vezető időjárás-előrejelzési modellek között hatalmas eltérések mutatkoznak, hiszen míg az európai modell egy reálisabb, 35 fokos csúcshőmérséklettel számol, addig az amerikai változat rendkívül magas, akár 42 fokos forróságot is vetít előre - közölte a Portfolio.

A The Weather on Maps elemzése rávilágít arra, hogy a két legelterjedtebb globális meteorológiai modell jelenleg teljesen eltérő forgatókönyveket vázol fel a várható csúcshőmérsékletekről. Bár az európai ECMWF-IFS modell adatai alapján sem lélegezhetünk fel teljesen, az általa prognosztizált 35 fokos kánikula lényegesen közelebb áll a realitáshoz.

Ezzel szemben az amerikai GFS modell rendkívül magas értékeket jelez előre. Ennek a jelentős túlbecslésnek elsősorban technikai okai vannak, mivel a rendszer pontatlanul kezeli a felszín és a légkör közötti kölcsönhatásokat, emellett pedig egy túlságosan erős anticiklonnal kalkulál. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a modell a reálisnál erősebb napsugárzást és gyengébb felszálló légáramlatokat feltételez, ami indokolatlanul magas hőmérsékleti értékeket eredményez.

Mivel a jelenlegi adatok alapján az újabb hőhullám érkezése elkerülhetetlen, a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az interneten és a különböző mobilalkalmazásokban megjelenő, gyakran automatikusan generált, szélsőséges értékeket érdemes komoly fenntartásokkal kezelni.

Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán