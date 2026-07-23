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Dráma a madridi Ryanair-járaton: egy magyar doktornő mentett életet
Kényszerleszállást hajtott végre Marseille-ben a Ryanair Madridból Budapestre tartó járata, miután egy férfi szívinfarktusra utaló tünetekkel válságos állapotba került a fedélzeten. A férfi életét egy Spanyolországban praktizáló magyar kardiológus mentette meg. Az orvos szerint a légiutas-kísérők felkészületlenül reagáltak a helyzetre, ugyanis eleinte orvosi igazolványt követeltek tőle, azt állították, hogy az oxigénen kívül semmilyen egészségügyi felszerelés nincs a gépen, és még az újraélesztés közben sem ajánlották fel a fedélzeti defibrillátort - írja a Telex.
Pálfy Júlia Anna kardiológus július 16-án a hároméves gyermekével utazott egy Ryanair járaton. Nagyjából negyedórával a felszállás után a légiutas-kísérők orvosi segítséget kértek az utasoktól.
Amikor a doktornő jelezte, hogy kész segíteni, a személyzet először az orvosi igazolványát kérte. Mivel ez nem volt nála, közölték vele, hogy nem láthatja el a beteget, ám pillanatokkal később mégis visszahívták, mert a gép hátsó sorában ülő, negyven év körüli férfi állapota hirtelen válságosra fordult.
A beteg a szívinfarktus tipikus tüneteit mutatta, erősen fulladt, és az állkapcsába sugárzó, szorító mellkasi fájdalomra panaszkodott. Miután lefektették a folyosóra, az orvos a rendelkezésre álló elsősegélynyújtó felszerelésről érdeklődött, ám a személyzet azt állította, hogy az oxigénpalackon kívül semmijük sincs.
Az utaskísérők vezetője ezután a kardiológustól várta az útmutatást a protokollról, valamint arról, hogy megszakítsák-e a repülést. Bár a férfi egy rövid időre jobban lett és visszatért a helyére, állapota hamarosan ismét kritikussá vált, így a doktornő határozott kérésére a kapitány megkezdte a marseille-i kényszerleszállást.
A leszállásig hátralévő huszonöt percben a férfi elvesztette az eszméletét, és a pulzusa is leállt. Az orvos ekkor egy spanyol utastársával felváltva kezdte meg az újraélesztést, a mellkaskompressziót a süllyedő és rázkódó repülőgépen. A személyzet a drámai küzdelem ellenére sem ajánlotta fel a fedélzeten lévő félautomata defibrillátort.
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A légitársaság utólag azzal hárította el a felelősséget, hogy bár minden gépükön található ilyen eszköz, azt az orvos kifejezetten nem kérte tőlük. Arra a felvetésre már nem válaszoltak, hogy vészhelyzetben nem a személyzet feladata lett volna-e felajánlani az életmentő készüléket.
A földet érés után egy kizárólag franciául beszélő, háromfős sürgősségi orvosi csapat vette át a beteget. A szakmai kommunikációt egy másik utas tolmácsolása segítette, végül a férfit stabil állapotban szállították kórházba. A beteg lányának későbbi tájékoztatása szerint édesapja azóta már hazatért Magyarországra, de további alapos kivizsgálások várnak rá.
Az életmentő kardiológus – akinek kisgyermekére az ellátás ideje alatt egy másik utas vigyázott – a repülőgép kapitányától még egy kézfogást sem kapott, a személyzet mindössze néhány csokoládéval és egy üveg vízzel köszönte meg a munkáját. A járat végül nagyjából másfél órás várakozás után indulhatott tovább Marseille-ből.
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