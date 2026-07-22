2026. július 22. szerda Magdolna
23 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Újabb fordulat jön az időjárásban: már csak egy napig élvezhetjük a napsütést
Utazás

Újabb fordulat jön az időjárásban: már csak egy napig élvezhetjük a napsütést

Pénzcentrum
2026. július 22. 07:18

Többnyire napos, kellemes nyári idő várható szerdán, a hőmérséklet 27 fokig emelkedhet. Csak elszórtan alakulhat ki zápor vagy zivatar, csütörtökön azonban ismét növekszik a csapadék esélye, és az erősödő szél is egyre több helyen érezteti majd hatását.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, amelyet csak gomolyfelhők zavarhatnak meg. Záporokra elsősorban az Ózd–Szeged vonal térségében lehet számítani, egy-egy helyen zivatar is kialakulhat, de ezek előfordulására csak kisebb az esély - derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az északi, északnyugati szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik, a záporok és zivatarok környezetében pedig átmenetileg még erősebb széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, estére pedig 14 és 21 fok közé hűl le a levegő.

Az esti órákban fokozatosan megszűnnek a csapadékgócok, és átmenetileg csökken a felhőzet. Az éjszaka második felében azonban északnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, hajnalban pedig az északi és északnyugati tájakon helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat. A légmozgás ekkor már jelentősen mérséklődik, sokfelé teljesen leáll a szél. Hajnalra általában 8 és 15 fok közé hűl a levegő, a fagyzugos területeken ennél is hűvösebb lehet.

Csütörtökön újabb felhők érkeznek észak, északnyugat felől, amelyekből elszórtan záporok és zivatarok alakulhatnak ki. A nyugati szél fokozatosan északnyugatira fordul, és többfelé élénk, helyenként erős széllökések kísérik. A délutáni órákban 23 és 29 fok közötti maximumokra lehet számítani.
 
 
 
 
Címlapkép: Getty Images
#utazás #szél #időjárás #hőmérséklet #eső #napsütés #széllökések #záporok #zivatarok #hungaromet #időjárás-előrejelzés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:32
07:18
06:32
05:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 22.
Sokan legyintenek erre a nyári tünetre: életveszélyes betegséget jelezhet, tüdőembólia is lehet a vége
2026. július 21.
Felfoghatatlan csalási módszerrel fosztják ki tömegek bankszámláit: már az arcképes azonosítás is kevés, hogy megvédjen?!
2026. július 21.
Sokkoló számok a magyar kórházakról: több mint 8000 férőhely tűnt el pár év alatt, nehéz lesz pótolni
2026. július 21.
Ki nem találod, melyik most a világ leggazdagabb országa: óriási meglepetés a toplistán, Amerika nagyot zuhant
2026. július 21.
Ez lehet a magyar futball új titkos fegyvere: így keresik a jövő sztárjait, már Marco Rossi is felfigyelt rá
NAPTÁR
Tovább
2026. július 22. szerda
Magdolna
30. hét
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Beütött a drágulás: már 300 ezer forintba kerül egyetlen hétvége a magyarok kedvenc tengerparti városában
2
1 hete
Teljesen kiakadt az éttermi borravalón Erdélyi Mónika: Miért adjak, ha én szolgálom ki magam?!
3
2 hete
Milliós bírságokat szórnak a magyarok kedvenc nyaralóhelyein: egy eltett kagyló vagy egy szelfi is vaskos csekket érhet
4
1 hete
Brutális tömegkarambol miatt áll a forgalom az M5-ösön: óriási a káosz
5
6 napja
Figyelmeztet a nagykövetség: háború lesz a magyarok kedvelt üdülőhelyén, erre kérik a kint nyaralókat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kezelési költség
A bank egyszeri munkadíja azért, mert a hitelt előkészíti a hitelfelvevő részére. Mértéke a tőketartozás 1-2%-a között mozog.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 22. 06:32
Vigyázzon, aki most utazna! Egzotikus kór fertőzött meg magyar turistákat: ezzel a vírussal tértek haza a nyaralásról
Pénzcentrum  |  2026. július 22. 05:32
Sokan legyintenek erre a nyári tünetre: életveszélyes betegséget jelezhet, tüdőembólia is lehet a vége
Agrárszektor  |  2026. július 22. 07:07
Egyre kevesebb répa van Spanyolországban: ez az európai piacra is kihathat