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Újabb fordulat jön az időjárásban: már csak egy napig élvezhetjük a napsütést
Többnyire napos, kellemes nyári idő várható szerdán, a hőmérséklet 27 fokig emelkedhet. Csak elszórtan alakulhat ki zápor vagy zivatar, csütörtökön azonban ismét növekszik a csapadék esélye, és az erősödő szél is egyre több helyen érezteti majd hatását.
Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, amelyet csak gomolyfelhők zavarhatnak meg. Záporokra elsősorban az Ózd–Szeged vonal térségében lehet számítani, egy-egy helyen zivatar is kialakulhat, de ezek előfordulására csak kisebb az esély - derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.
Az északi, északnyugati szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik, a záporok és zivatarok környezetében pedig átmenetileg még erősebb széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, estére pedig 14 és 21 fok közé hűl le a levegő.
Az esti órákban fokozatosan megszűnnek a csapadékgócok, és átmenetileg csökken a felhőzet. Az éjszaka második felében azonban északnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, hajnalban pedig az északi és északnyugati tájakon helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat. A légmozgás ekkor már jelentősen mérséklődik, sokfelé teljesen leáll a szél. Hajnalra általában 8 és 15 fok közé hűl a levegő, a fagyzugos területeken ennél is hűvösebb lehet.
Csütörtökön újabb felhők érkeznek észak, északnyugat felől, amelyekből elszórtan záporok és zivatarok alakulhatnak ki. A nyugati szél fokozatosan északnyugatira fordul, és többfelé élénk, helyenként erős széllökések kísérik. A délutáni órákban 23 és 29 fok közötti maximumokra lehet számítani.
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