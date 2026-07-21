Új vezetőt kap a Magyar Turisztikai Ügynökség: kiderült, ki veszi át a szervezet irányítását

Kapitány István bejelentette, hogy új vezetőt kap a Magyar Turisztikai Ügynökség: az MTÜ élére Csendes Olivér kerül, aki nemzetközi turisztikai és innovációs tapasztalatával, valamint korábbi hazai felsővezetői szerepével új irányt hozhat a szervezet működésébe.

Kapitány István bejelentette, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésére Csendes Olivért kérte fel. A szakember nemzetközi tapasztalattal rendelkező stratégiai és innovációs vezető, aki több területen is bizonyított már: multinacionális vállalatirányításban, üzleti tanácsadásban, a startup‑ökoszisztéma fejlesztésében és turisztikai felsővezetői szerepekben egyaránt.

Csendes Olivér szakmai hátterét a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett mesterdiploma és az Oxfordi Egyetem Executive MBA képzése alapozza meg. Karrierje során egy bécsi székhelyű stratégiai innovációs tanácsadó cég vezérigazgatójaként az európai innovációs és startup‑közösség fejlesztésén dolgozott, később pedig az Osztrák Nemzeti Turisztikai Hivatal digitális és innovációs igazgatójaként folytatta pályáját.

Magyarországi tapasztalattal is rendelkezik: korábban a Visit Hungary vezérigazgatójaként a digitalizáció, az adatvezérelt turizmusirányítás, a desztinációmarketing és a nemzetközi együttműködések erősítése volt a fókusza. A turisztikai szakma széles körű elismerését és bizalmát élvezi, így érkezése az MTÜ élére szakmai körökben kedvező fogadtatásra talált.

Kapitány István szerint Csendes Olivér személyében olyan vezető kerül a szervezet élére, aki egyszerre hoz nemzetközi rálátást, innovációs szemléletet és a hazai turizmus működésének mély ismeretét. A kinevezés célja, hogy az MTÜ a következő időszakban még hatékonyabban tudja támogatni a magyar turizmus versenyképességét és megújulását.

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A Visit Hungary élére 19 hónappal azelőtt érkezett Csendes Olivér a február 1-jei Turizmus Évadnyitó Gálán köszönt el a szakmától, de ezek szerint nem végleg.