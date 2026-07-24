Betelt a pohár a budapesti polgármestereknél: elképesztő szigorítás jön a fővárosban

A budapesti közbiztonság javítása és a közterületi problémák kezelése érdekében hamarosan megalakul a Közterületi Koordinációs Munkacsoport, míg a Belügyminisztérium harmincnapos, fokozott ellenőrzési akciót indít a fővárosban.

Karácsony Gergely főpolgármester a budapesti rendőrfőkapitánnyal folytatott egyeztetése után bejelentette, hogy az újonnan létrejövő munkacsoportban az érintett kerületek, az állami szervek és a rendőrség képviselői mellett szociális, egészségügyi és közterületi szakmai szervezetek is részt vesznek. A szakmai fórum célja, hogy rendszeres egyeztetések révén, összehangoltan kezeljék a főváros utcáin tapasztalható problémákat.

A fővárosi lépésekkel párhuzamosan Pósfai Gábor belügyminiszter a megnövekedett lakossági panaszokra reagálva egy harmincnapos, fokozott közbiztonsági akció elindításáról döntött Budapesten. Az intézkedést az tette indokolttá, hogy a romló közbiztonsági helyzet miatt a közelmúltban a VI., VII., VIII. és IX. kerület polgármesterei közös nyilatkozatban sürgettek kormányzati beavatkozást - számolt be a 24.hu.