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Otthon

Betelt a pohár a budapesti polgármestereknél: elképesztő szigorítás jön a fővárosban

Pénzcentrum
2026. július 24. 12:29

A budapesti közbiztonság javítása és a közterületi problémák kezelése érdekében hamarosan megalakul a Közterületi Koordinációs Munkacsoport, míg a Belügyminisztérium harmincnapos, fokozott ellenőrzési akciót indít a fővárosban.

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Karácsony Gergely főpolgármester a budapesti rendőrfőkapitánnyal folytatott egyeztetése után bejelentette, hogy az újonnan létrejövő munkacsoportban az érintett kerületek, az állami szervek és a rendőrség képviselői mellett szociális, egészségügyi és közterületi szakmai szervezetek is részt vesznek. A szakmai fórum célja, hogy rendszeres egyeztetések révén, összehangoltan kezeljék a főváros utcáin tapasztalható problémákat.

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A fővárosi lépésekkel párhuzamosan Pósfai Gábor belügyminiszter a megnövekedett lakossági panaszokra reagálva egy harmincnapos, fokozott közbiztonsági akció elindításáról döntött Budapesten. Az intézkedést az tette indokolttá, hogy a romló közbiztonsági helyzet miatt a közelmúltban a VI., VII., VIII. és IX. kerület polgármesterei közös nyilatkozatban sürgettek kormányzati beavatkozást  - számolt be a 24.hu.
Címlapkép: Getty Images
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