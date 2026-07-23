Komoly bírálatot kapott Magyar Péter és Vitézy Dávid: döbbenetes dologra derült fény a fővárosi fejlesztések kapcsán

Aránytalanul kevés forrás jut a budapesti kerékpáros-fejlesztésekre a közösségi közlekedéshez és az autós infrastruktúrához képest. Kürti Gábor, a Magyar Kerékpárosklub elnöke szerint a kerékpárosok háttérbe szorulnak a döntéshozók szemében, pedig a többi közlekedési módra szánt hatalmas összegek töredékéből is kiépülhetne a főváros kerékpáros főhálózata - közölte a HVG.

Kürti Gábor élesen bírálta a kormányzat és a főváros közlekedésfejlesztési politikáját, amely szerinte egyértelműen háttérbe szorítja a kerékpárosokat. Kiemelte, hogy az elmúlt tizenöt évben hatalmas összegeket fordítottak a közösségi közlekedésre és az úthálózatra, hiszen százszámra érkeztek az új buszok, villamosok és trolik, valamint metróvonalakat építettek és újítottak fel.

Ezzel szemben a kerékpáros-infrastruktúra továbbra sem élvez prioritást. Erre friss példaként a Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter által bemutatott Baross Gábor Tervet hozta fel, amelyben a 3-as metró meghosszabbítása ismét megelőzi a kerékpáros főhálózat kiépítését.

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A helyzetet tovább árnyalja, hogy a fővárosnak van egy elfogadott stratégiája, a Budapesti Mobilitási Terv (BMT). Ennek a költséghatékonyságot vizsgáló rangsorában a kerékpáros beruházások kimagasló pontszámmal szerepelnek az élmezőnyben, a gyakorlatban mégis folyamatosan hátrasorolódnak. Kürti számításai szerint a BMT-ben rögzített tízszázalékos kerékpáros közlekedési részarány eléréséhez – az autós és közösségi közlekedésre fordított 4000 milliárd forintos fejlesztési és üzemeltetési keretet alapul véve – arányosan 120-400 milliárd forintnak kellett volna a kerékpáros-infrastruktúrára jutnia. Ennek az összegnek már a töredékéből is akár többszörösen ki lehetett volna építeni a teljes budapesti kerékpáros-hálózatot.

A Kerékpárosklub elnöke hangsúlyozta, hogy a klímavészhelyzet és a rendkívül költséghatékony fejleszthetőség miatt is egyenlő elbánás járna a kerékpározó budapesti lakosoknak. Bár rendszeres közösségiközlekedés-használóként örül a többi beruházásnak, a jelenlegi forráselosztás szerinte egyértelmű politikai üzenetet hordoz, miszerint a kerékpáros közlekedés nem fontos a döntéshozók számára. Ezzel a hozzáállással pedig lassan már nemcsak Nyugat-, hanem Kelet-Európától is lemaradunk.

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Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA